El PRO amenaza con una candidatura de Mauricio Macri en 2027 para negociar con el Gobierno

Mauricio Macri reafirma, mediante su decisión de recorrer provincias bajo la consigna «El próximo paso», que continuará evaluando hasta fin de año la posibilidad de postularse como candidato en la próxima elección presidencial.

Fuentes del PRO consultadas por Clarín indicaron que Macri tomará una definición definitiva recién en el primer trimestre de 2027. Mientras tanto, continuará realizando actividades partidarias en distintas ciudades durante este año.

El expresidente se ha consolidado como un aspirante atractivo, con un potencial de voto estimado entre 15 y 18 puntos en una elección, siempre que se articule en torno a él una estructura federal similar a la de Juntos por el Cambio, a pesar de que las encuestas actuales le asignan una intención de voto menor.

Este escenario le brinda al PRO la posibilidad de negociar acuerdos con La Libertad Avanza, su principal socio legislativo, con el cual ha mantenido tensiones y aún no ha logrado consolidar una alianza electoral para 2027, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional.

Después del Mundial, en el que Macri estuvo en Estados Unidos cumpliendo con sus funciones como dirigente de la FIFA y regresó brevemente al país, se ha previsto que retome progresivamente su actividad dentro del PRO. En ese marco, el expresidente valoró de manera positiva el nombramiento de Diego Santilli como jefe de Gabinete.

Macri ha señalado en reiteradas oportunidades que la estructura central del Gobierno está conformada por dirigentes formados en el espacio amarillo, entre ellos ministros clave como Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y al propio Santilli, así como legisladores y funcionarios de peso como Patricia Bullrich, Ignacio Devitt y Fabián Fernández.

Desde octubre del año pasado, cuando se produjo el cambio en la jefatura de Gabinete con la salida de Guillermo Francos y la llegada de Manuel Adorni, figura que Macri ha criticado, el expresidente no ha mantenido encuentros con Santilli.

En el PRO consideran que una eventual campaña presidencial de Macri en 2027 sería «económica» y sencilla de organizar, ya sea de manera individual o en una alianza federal que incluya, por ejemplo, a los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro.

En cuanto a la estrategia nacional, tras el acuerdo previo al balotaje de 2023 para enfrentar al kirchnerismo, la relación electoral entre macristas y libertarios ha variado según el contexto. El año pasado, la fuerte apuesta del mileísmo en la Ciudad con la candidatura legislativa de Adorni derivó en la primera derrota del PRO tras nueve elecciones consecutivas ganadas, un resultado que en el macrismo atribuyen a un error propio, vinculado a la decisión de Jorge Macri de adelantar los comicios.

Para las próximas elecciones, se prevé que, ante la ausencia de un candidato definido, el mileísmo buscará cerrar una alianza con el PRO en la Ciudad y podría respaldar la reelección de Jorge Macri.

El acuerdo en la Ciudad es considerado por la Casa Rosada como la clave para impedir una candidatura presidencial de Mauricio Macri que podría afectar a Javier Milei. Esta alianza con los libertarios podría concretarse de diversas formas: la más deseada por el PRO sería confluir en torno a Jorge Macri, con una posible compañera de fórmula, Pilar Ramírez; otra opción sería aceptar una competencia en PASO, aunque con un alto riesgo de perder, especialmente si Patricia Bullrich mantiene su negativa a postularse por la Ciudad; y un tercer escenario es competir directamente, promoviendo una primaria con figuras históricas del PRO como Horacio Rodríguez Larreta, una opción que Macri impulsa pero que Jorge Macri ve con reservas, dadas las críticas previas de Rodríguez Larreta a su gestión y su reticencia a cerrar una alianza con el macrismo.