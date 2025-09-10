El premonitorio último posteo de Charlie Kirk: «Estados Unidos nunca volverá a ser el mismo»

Charlie Kirk, activista conservador y cercano aliado de Donald Trump, fue asesinado a tiros el miércoles durante un acto en la Universidad del Valle de Utah, apenas horas después de publicar en Instagram una captura de video con la imagen de la refugiada ucraniana Iryna Zarutska, víctima de un crimen que conmocionó a Estados Unidos.

En su último posteo, Kirk, de 31 años, escribió “America will never be the same” junto a la imagen de Zarutska, la joven de 23 años que había escapado de la guerra en Ucrania y murió el 22 de agosto apuñalada en un tren de Carolina del Norte. El acusado, DeCarlos Brown Jr., enfrenta cargos estatales y federales que podrían derivar en la pena de muerte.

El propio Kirk fue alcanzado por un disparo en el cuello cuando encabezaba un acto al aire libre en el campus de Orem, ante más de mil personas. Según las autoridades, el atacante disparó desde un edificio cercano y huyó. Pese a versiones iniciales, no hay sospechosos bajo custodia y la investigación sigue a cargo de la policía local, el FBI y otras agencias.

El tiroteo provocó una inmediata ola de repudio. Trump lo calificó como “el gran y legendario Charlie Kirk” y envió condolencias a su esposa y familia. Dirigentes demócratas como el gobernador de California, Gavin Newsom, también condenaron la violencia y pidieron rechazar la escalada de ataques políticos.

Kirk era fundador de Turning Point USA, la organización juvenil conservadora con presencia en más de 800 campus. Zarutska, por su parte, había emigrado a Charlotte en busca de seguridad, según su familia, que ahora impulsa una campaña solidaria para costear los gastos funerarios.

Las dos muertes, unidas en la última publicación de Kirk, reavivaron el debate en Estados Unidos sobre la violencia, la seguridad en el transporte y los riesgos crecientes del enfrentamiento político.