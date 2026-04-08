El precio del petróleo se derrumbó tras el anuncio de Trump sobre la tregua con Irán y perfora los US$ 100

Minutos después de conocerse el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para suspender durante dos semanas los bombardeos, el precio del petróleo se desplomó la noche del martes, con caídas superiores al 10% en los barriles de Brent y WTI. En este contexto de incertidumbre geopolítica y volatilidad en el mercado energético, a principios de abril YPF y otras petroleras argentinas decidieron mantener estables los precios de los combustibles por 45 días.

Con cerca de 90 minutos para que expirara el ultimátum impuesto por Donald Trump al régimen iraní, y con mediación del gobierno pakistaní, ambos países acordaron una tregua de dos semanas y la continuidad de las negociaciones para alcanzar un alto al fuego definitivo. El anuncio, comunicado primero por Trump y luego por el canciller iraní Abbas Araghchi, incluyó la reapertura de la navegación en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el petróleo del Medio Oriente.

Este avance se reflejó rápidamente en el precio del crudo, un indicador sensible a los acontecimientos internacionales. Tras la confirmación del pacto, el barril de Brent, referencia para las naftas en Argentina, cayó aproximadamente un 14%, situándose en torno a los 95 dólares, mientras que el WTI retrocedió un 16%, ubicándose cerca de los 96 dólares.

Esta caída representó la mayor registrada en los últimos días en el mercado petrolero, luego de que Trump aceptara la propuesta de Pakistán para detener la acción bélica prevista contra Irán, condicionada a que Teherán liberara el paso en el estrecho de Ormuz antes de las 21 horas, hora de Argentina.

Aunque durante la tarde del martes algunos precios se mantuvieron elevados, el WTI comenzó a registrar descensos tras las declaraciones de Trump sobre “negociaciones intensas” cuatro horas antes del plazo límite, y tras los comentarios de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien afirmó que el presidente evaluaba la propuesta pakistaní. El Brent experimentó oscilaciones similares.

En el ámbito local, ese mismo martes, horas antes del anuncio, Horacio Marín, presidente de YPF, brindó una conferencia en el Palacio Libertad donde explicó la política de precios de la petrolera estatal. Recordó que la semana anterior tomaron la decisión, luego acompañada por otras empresas del sector, de no aplicar ningún tipo de regulación y mantener los precios estables.

En abril, frente a la volatilidad del precio internacional por la crisis en Medio Oriente, YPF había comunicado la congelación de los precios de los combustibles por 45 días, medida adoptada posteriormente por otras compañías privadas del país. Marín aseguró que “no especulan con el bolsillo de la gente y cobran lo que deben cobrar”.

En su reciente disertación, el ejecutivo añadió: “Hicimos un seguro para la gente, que luego se cobrará cuando los precios internacionales bajen. Esto es posible con libre mercado; no hay otra forma de desarrollarlo”. De esta manera, señaló que aunque los precios internacionales del petróleo y otros hidrocarburos se estabilicen o disminuyan, en Argentina esa baja podría no trasladarse de inmediato a los combustibles locales.