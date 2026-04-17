El petróleo se derrumba 10% y cae por debajo de los US$ 90 tras la reapertura del estrecho de Ormuz

El petróleo registró una caída del 12,2% este viernes, con la variedad Brent cotizando a 87,20 dólares tras el anuncio de reapertura del estrecho de Ormuz realizado por el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Paralelamente, el WTI retrocedió un 12,7%, ubicándose en 82 dólares, niveles observados a principios de marzo. Los precios de referencia del gas también sufrieron bajas.

“En línea con el alto el fuego en Líbano, se declara completamente abierto el paso para todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz durante el resto del período de cese al fuego”, señaló Araghchi en la red social X.

La noticia fue recibida positivamente en los mercados europeos, donde las acciones reaccionaron al alza y los futuros del S&P 500 y Nasdaq registraron avances de entre 1% y 1,2%.

Estos comentarios alimentaron el optimismo sobre el posible fin de una de las interrupciones más graves del suministro energético mundial en los últimos años. Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las concesiones de Teherán abrirán el camino hacia un acuerdo que ponga fin a la contienda, la cual ha restringido severamente los suministros procedentes del Golfo Pérsico.

Las pérdidas en el mercado petrolero se profundizaron luego de que Axios reportara que Estados Unidos estaría considerando liberar 20.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados a cambio de las reservas de uranio enriquecido del país y que ambas partes probablemente sostendrían una nueva ronda de negociaciones este fin de semana.

“El mercado ahora descuenta que la guerra y el cierre del estrecho han terminado”, afirmó Arne Lohmann Rasmussen, analista jefe de Global Risk Management, a la agencia Bloomberg. Sin embargo, aclaró que el anuncio implica apertura únicamente para los buques que naveguen cerca de la costa iraní, por lo que tal vez no se trate de una reapertura total.

El conflicto, que se aproxima a los 50 días, ha sacudido los mercados energéticos y provocado un shock de oferta sin precedentes. Teherán detuvo la mayor parte del tránsito por Ormuz, interrumpiendo cerca de una quinta parte de los flujos globales de petróleo. Más recientemente, Estados Unidos instauró también un bloqueo naval en la zona.

Funcionarios indicaron que algunos líderes árabes del Golfo y europeos consideran que un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría demorar aproximadamente seis meses, por lo que las partes en conflicto deberían ampliar el alto el fuego para cubrir ese período.

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, advirtió que podría tomar hasta dos años recuperar una parte significativa de la producción petrolera y gasífera afectada, y que dicha recuperación sería gradual, según declaró a Bloomberg TV.

### Los plazos del conflicto

El enfrentamiento, iniciado a fines de febrero tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, estuvo marcado por la incertidumbre generada por declaraciones contradictorias del presidente Trump, quien cambió repetidamente de postura respecto a la duración del conflicto, amenazas de acciones y acuerdos alcanzados. En ocasiones, mostró tendencia a retroceder ante la reacción negativa de los mercados.

El jueves, Trump afirmó no esperar extender una tregua de dos semanas para cerrar un acuerdo, anticipando una resolución “bastante pronto”, aunque dejó abierta la posibilidad de prolongar el alto el fuego si fuera necesario. También señaló que podría viajar a Pakistán —sede de una primera ronda de conversaciones— si se concretara un acuerdo con Irán.

Más tarde, en un evento en Nevada, el mandatario buscó calmar los temores de los votantes por el aumento del costo de vida asociado al conflicto y el incremento en los precios energéticos. Aseguró que la guerra con Irán “va estupendamente” y debería concluir pronto.

Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días, una medida que podría contribuir a reducir las tensiones regionales. Israel enfrenta conflictos con Hezbolá, aliado clave de Teherán, mientras que Irán vinculó el cese en Líbano con condiciones para una pausa en los combates con Washington. Trump expresó su expectativa de que Hezbolá “se comporte bien”.

El control del estrecho de Ormuz, que conecta al Golfo Pérsico con los mercados globales, continúa siendo un foco de disputa, con el bloqueo dual que mantiene el tránsito casi paralizado. Irán planea cobrar a los barcos por el paso incluso una vez concluida la guerra.

“El tema predominante ahora no es la escalada, sino la estabilización”, afirmó Priyanka Sachdeva, analista senior de mercados en la firma Phillip Nova Pte. “Los mercados petroleros transmiten un mensaje claro: el miedo impulsó el alza, la diplomacia está induciendo la corrección y la incertidumbre seguirá generando volatilidad en adelante”.

Con información de Bloomberg.