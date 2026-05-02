El peronismo federal hizo su primera muestra de poder y envió un mensaje a Cristina y Kicillof

El peronismo federal realizó su lanzamiento con una demostración de fuerza en un acto celebrado en Parque Norte, donde reunió a diputados, intendentes y dirigentes que se orientan hacia las elecciones presidenciales de 2027. La convocatoria, bajo el lema “El peronismo debate para ser alternativa nacional”, tuvo lugar el 1° de mayo, Día del Trabajador, y contó con la presencia de figuras como los diputados Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel —ex titular de la Aduana y cercano a Sergio Massa— y Emir Félix; el referente del PJ porteño Juan Manuel Olmos —actual titular de la Auditoría General de la Nación y exasesor de Alberto Fernández—; y Federico Achával, intendente de Pilar vinculado a la AFA de «Chiqui» Tapia. En el peronismo bonaerense atribuyen la organización a Martín Insaurralde.

Durante el acto no se mencionó a Cristina Kirchner; sin embargo, se destacó el legado de Néstor Kirchner, especialmente en cuanto a la búsqueda de crecimiento con equilibrio fiscal y baja inflación. En el documento final, elaborado tras un plenario con mesas temáticas sobre economía con inclusión, trabajo y producción, y desarrollo federal sostenible, se subrayó que “el federalismo debe ser fiscal, productivo y con capacidad real de decisión sobre los recursos del territorio”. Aunque no se hizo referencia a la situación judicial de la ex presidenta, quien cumple arresto domiciliario en San José 1111, se afirmó que “una democracia plena no puede naturalizar el uso de la justicia para la persecución de dirigentes políticos”.

Esta primera demostración del peronismo federal se produce antes del Congreso Nacional del Partido Justicialista, controlado por Cristina Kirchner, que se realizará el martes 19 de mayo y que tiene como objetivo analizar la situación política y ordenar la interna. Este nuevo espacio se presentó como “una acción colectiva que pretende sumar al debate del conjunto del peronismo, respetando a todos los compañeros y compañeras que quieran dar sincera y fraternalmente la discusión sobre cómo construir una alternativa”.

El encuentro expuso el malestar de un sector del peronismo con la conducción de Cristina Kirchner y Axel Kicillof, especialmente en relación con el manejo del partido y de los bloques legislativos. Por ello, no sorprendió la presencia de legisladores como el diputado Guillermo Snopek y el senador Marcelo Lewandowski. También llamó la atención la participación de dirigentes como el intendente de Río Grande, Martín Pérez, referente de La Cámpora que intenta distanciarse de la línea de Máximo Kirchner, y el ex diputado Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita, quien quedó fuera del Congreso por la interna del PJ santafesino. Más notable fue la asistencia del tucumano Pablo Yedlin, que este año mantuvo reuniones con Cristina Kirchner.

Este sector del peronismo busca sumar el apoyo de los dirigentes del interior del país. En ese sentido, asistieron alrededor de 15 intendentes peronistas de Córdoba, aunque no se confirmó la participación del gobernador Martín Llaryora ni de otros gobernadores.

Más de 4.000 personas, entre diputados, intendentes, dirigentes, representantes de la CGT y militantes, colmaron el salón de Parque Norte. Si bien faltó parte de la liturgia tradicional del peronismo —no hubo bombos ni banderas de Perón y Evita—, el acto concluyó con la marcha peronista, con los dedos en “V”, como señal de apoyo a este movimiento en construcción.

Victoria Tolosa Paz presentó al espacio como la única opción para gobernar Argentina en 2027, señalando: “El peronismo tiene que tomar lo que dijo el Papa Francisco. Tenemos que salir a convocar y a debatir en la Argentina”. Por su parte, Juan Manuel Olmos destacó que “el peronismo debe transformarse de oposición en alternativa para volver a gobernar el país” y aseguró que “hay que discutir mucho de ideas, poco de cosas y nada de personas. Esto no es en contra de ningún compañero ni compañera, sino un proceso colectivo de debate transversal y federal”.

Jorge Sola, secretario de la CGT, advirtió que “no es normal” que los sectores más necesitados se inclinen por opciones alejadas de la justicia social, en alusión a La Libertad Avanza. Su par Cristian Jerónimo afirmó que “se empieza a construir la resistencia de la Argentina”, lo que fue recibido con cánticos entre los presentes. También hablaron los diputados Ernesto «Pipí» Ali y Emir Félix, quien logró desplazar a la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti de la conducción del PJ en Mendoza tras varios fracasos electorales.

En representación del massismo, Guillermo Michel propuso “un peronismo amplio que represente a todos los sectores” y abogó por un modelo de déficit cero con inclusión social. Federico Achával, intendente de Pilar, afirmó: “Creemos en un país con más educación, más empleo y una industria nacional fuerte, porque eso nos permite pensar en un futuro mejor para todos”.

En la dirigencia presente se calificó al actual gobierno como “una pesadilla” y expresaron la confianza de que el peronismo volverá a ser una opción de gobierno en 2027.