El peronismo chaqueño se unifica bajo «Fuerza Patria» para las legislativas

8 de agosto de 2025 Lectores: 14
Los principales espacios del justicialismo chaqueño anunciaron este martes su unificación bajo el nombre «Fuerza Patria» para competir en las elecciones legislativas del 26 de octubre. La alianza reúne al frente de Jorge Capitanich con el de Magda Ayala y Atlanto Honcheruk.
Composición de la alianza
La coalición integra:
- Frente «Chaco Merece Más» (Capitanich)
- Frente «Primero Chaco» (Ayala/Honcheruk)
- 14 partidos y movimientos políticos
- Base en el Partido Justicialista local
Propuesta política
En su comunicado fundacional prometen:
- Argentina federal e inclusiva
- Soberanía económica
- Justicia social
- Estado presente garantizando derechos
Estrategia electoral
La alianza busca:
- Superar diferencias internas
- Presentar lista unificada
- Equilibrar renovación y experiencia
- Coordinar con el PJ bonaerense (mismo nombre)
Próximos pasos
Mientras se definen los candidatos que encabezarán la lista, los referentes destacaron que esta unidad permitirá representar con más fuerza los intereses chaqueños en el Congreso Nacional.