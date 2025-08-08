El peronismo chaqueño se unifica bajo «Fuerza Patria» para las legislativas

8 de agosto de 2025 Lectores: 14

Los principales espacios del justicialismo chaqueño anunciaron este martes su unificación bajo el nombre «Fuerza Patria» para competir en las elecciones legislativas del 26 de octubre. La alianza reúne al frente de Jorge Capitanich con el de Magda Ayala y Atlanto Honcheruk.

Composición de la alianza

La coalición integra:

Frente «Chaco Merece Más» (Capitanich)

Frente «Primero Chaco» (Ayala/Honcheruk)

14 partidos y movimientos políticos

Base en el Partido Justicialista local

Propuesta política

En su comunicado fundacional prometen:

Argentina federal e inclusiva

Soberanía económica

Justicia social

Estado presente garantizando derechos

Estrategia electoral

La alianza busca:

Superar diferencias internas

Presentar lista unificada

Equilibrar renovación y experiencia

Coordinar con el PJ bonaerense (mismo nombre)

Próximos pasos

Mientras se definen los candidatos que encabezarán la lista, los referentes destacaron que esta unidad permitirá representar con más fuerza los intereses chaqueños en el Congreso Nacional.