El peritaje contable sobre los bienes de Insaurralde y Cirio sufrió otra demora: recién estará el 17 de julio

Impulsado por un video en el que Jesica Cirio muestra fajos de dólares, el fiscal Sergio Mola solicitó al juez Luis Armella una serie de nuevas medidas de prueba en la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

Por un lado, Hugo Wortman Jofré, representante de la organización Poder Ciudadano, pedirá una inspección ocular en la vivienda ubicada en un country de San Vicente para verificar si, en los últimos meses, se cambió el placard del vestidor de Insaurralde. Esta medida es clave para estimar la cantidad de dólares que había almacenada según el volumen de los cajones.

Los peritos designados por la Corte Suprema solicitaron una prórroga para entregar el informe contable sobre el crecimiento patrimonial del ex intendente, y el juez Armella les concedió un plazo hasta el 17 de julio. Durante el año pasado, Insaurralde intentó incorporar peritos de la Universidad de Buenos Aires, lo que permitió retrasar la causa por un año. Finalmente quedaron los peritos de la Corte, pero ahora se registra esta nueva demora.

El retraso en la investigación, iniciada en septiembre de 2023 tras el escándalo del viaje de Insaurralde y Sofía Clerici en el yate Bandido rumbo a Puerto Banús, está principalmente vinculado al juez Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense Axel Kicillof. Kreplak, al igual que Armella desde este año, subroga el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, actualmente vacante.

Además, el juez aceptó la recusación presentada por los abogados de la modelo Sofía Clerici contra el perito tasador Ramón Cereijo, debido a que este había asesorado a Poder Ciudadano, querellante en la causa, en otro expediente. Su reemplazo generará una nueva demora en el proceso.

Mientras tanto, el fiscal solicitó la apertura y análisis de los dispositivos electrónicos incautados el domingo pasado en una de las residencias de Cirio.

Por otro lado, el juez ordenó continuar la investigación sobre un edificio ubicado en Almirante Brown 2973, en la ciudad de Temperley, partido de Lomas de Zamora, con el objetivo de identificar a las empresas constructoras involucradas y conocer la venta original de los departamentos.

Armella también requirió información vinculada a la cuenta comitente N° 32-1210, según un informe de la Caja de Valores, a nombre de Reconquista Valores S.A. Solicitó los movimientos registrados en dicha cuenta a nombre de Insaurralde durante el período comprendido entre su apertura, el 9 de mayo de 2011, y el 31 de diciembre de 2023.

### Insaurralde ya no puede justificar 1,5 millones de dólares

La Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa, acusó al ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde de haber manejado, desde 2006 hasta la actualidad, a través de terceros, dinero no declarado por más de 1,1 millones de dólares, sin contar los montos exhibidos en los videos de Jesica Cirio.

El informe de la UIF es un documento clave para el peritaje que llevan adelante los expertos de la Corte Suprema. En ese sentido, el organismo solicitó la indagatoria por lavado de dinero de Insaurralde, su ex esposa Jesica Cirio, la modelo Sofía Clerici, Rodrigo Insaurralde, Gastón Barrachina, Víctor Donadio y los responsables jurídicos de las empresas DOIO y Sasaxa.

Rodrigo es hijo del ex jefe de Gabinete bonaerense; Barrachina, su sobrino; y Donadio, ex esposo de la hermana del influyente dirigente kirchnerista.

Según la UIF, Insaurralde parece “vivir de prestado”, ya que su casa de fin de semana está a nombre de sus hijos; los cuatro autos que utilizaba, a nombre de Cirio; las empresas, a nombre de su sobrino y de su ex cuñado; y la mayoría de sus 76 viajes al exterior —inclusive uno a Sudáfrica para el Mundial de 2010— habrían sido costeados por agencias de turismo.

Insaurralde contrajo su primer matrimonio con Liana Toledo, hija del ex ministro de Obras Públicas de Eduardo Duhalde, Hugo Toledo, con quien tuvo a sus dos primeros hijos. En 2005 se casó con Carolina Álvarez, madre de su hijo menor. Finalmente, en 2014 se unió en matrimonio con la modelo Jesica Cirio en una fastuosa ceremonia, y se divorciaron en 2023.

El informe de la UIF comienza detallando la compra de dos lotes en Las Fincas de San Vicente, donde se construyó una vivienda de 574,88 metros cuadrados cubiertos, 67,98 semicubiertos y un espejo de agua de 70,7 metros cuadrados, valorada en cerca de 500 mil dólares, mientras la propiedad estaba a nombre de la empresa DOIO, dirigida por el sobrino de Insaurralde.

Asimismo, se destaca que se gastaron casi 100 mil dólares en automóviles adquiridos “en una fecha cercana a la separación de Insaurralde”, lo que “indica que el dinero utilizado para esa compra provino de su expareja y, por lo tanto, sería de origen ilícito”, según la UIF.

El organismo también puso bajo la lupa la compra, realizada por Cirio en 2015, de un departamento en Ortega y Gasset al 1600, en