El peor final. Hallaron el cuerpo sin vida de Agostina Vega: lo que se sabe del caso

La búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida hace una semana en la ciudad de Córdoba, concluyó este sábado con el peor desenlace: su cuerpo fue encontrado sin vida en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en el sudeste de la capital provincial.

El hallazgo se realizó en el marco de un operativo policial encabezado por el fiscal Raúl Garzón, con la colaboración del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, el jefe de Policía Marcelo Marín y equipos especializados de rastreo. Según fuentes oficiales, el cuerpo fue hallado en una zona donde se habían concentrado los rastrillajes durante los últimos días, a partir de evidencias que señalaban ese lugar. La víctima fue encontrada desmembrada y en varias partes.

La pista que condujo al hallazgo surgió tras el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y datos de telefonía celular vinculados a Claudio Barrelier, de 33 años, único detenido en la causa. Un domo policial registró el ingreso de Barrelier al sector de Ampliación Ferreyra el lunes a las 11:45 y su salida unos 30 minutos después. Además, la ubicación del teléfono del acusado coincidió con ese lugar y horario. Otra cámara captó a Barrelier cargando en el baúl de un Ford Ka negro un bidón de 20 litros y varias bolsas negras de consorcio.

Agostina fue vista por última vez el sábado 23 de mayo por la noche. Las primeras pruebas determinaron que ingresó junto a Barrelier a la vivienda de este último, ubicada en el barrio Cofico. Las cámaras de seguridad registraron ese momento y el rastreo tecnológico confirmó que el teléfono de la joven emitió señal desde ese domicilio durante aproximadamente tres horas. Barrelier admitió ante la Justicia que la adolescente estuvo en su casa, pero negó cualquier responsabilidad en su desaparición. Sin embargo, sus declaraciones presentaron numerosas contradicciones. Se secuestró el Ford Ka que habría utilizado para desplazarse hacia el sur de la ciudad; según confirmó el ministro Quinteros, el vehículo había sido lavado antes de ser peritado.

Hasta el momento, Barrelier estaba detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad. Tras el hallazgo del cuerpo, el fiscal Garzón convocó de urgencia a los abogados de todas las partes a la Jefatura de Policía para informar oficialmente los resultados del operativo y avanzar en una posible modificación de la imputación, que podría agravarse en función de los resultados preliminares y las futuras pericias forenses.

El padre de Agostina, Gabriel Vega, exintegrante de la Policía de Córdoba, manifestó públicamente su convicción de que Barrelier no actuó solo. “El detenido no actuó solo, hay gente que fue cómplice”, afirmó en declaraciones a medios nacionales, aunque evitó identificar a posibles involucrados para no interferir con la investigación. Vega también reveló que mantuvo una conversación con el acusado antes de su detención y que entregó a la Justicia grabaciones y datos obtenidos durante su propia investigación.

La búsqueda movilizó durante varios días a más de 200 efectivos policiales, brigadas de investigaciones, drones, helicópteros, perros rastreadores, caballería y personal especializado. Los rastrillajes se desarrollaron en unas 240 hectáreas de campos y descampados de Ampliación Ferreyra, tras la denuncia de un vecino que reportó movimientos sospechosos, un automóvil oscuro y una fogata en la zona.

Con el hallazgo del cuerpo, la investigación entra en una nueva etapa, centrada en esclarecer las circunstancias de la muerte, determinar la posible participación de otras personas y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

*Noticia en desarrollo.*