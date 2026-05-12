El Pentágono publicó un video de un misterioso objeto no identificado de 8 puntas

Entre los archivos y videos divulgados el pasado viernes por el Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre fenómenos anómalos, se incluye un informe del Mando Central que contiene un video grabado en 2013 mediante un sensor infrarrojo instalado en una plataforma militar, según informó RT.

La imagen muestra un objeto con forma de estrella de ocho puntas irregulares que se desplaza rápidamente por el cielo.

El caso fue remitido a la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Ámbitos (AARO), sin que se haya proporcionado una descripción adicional por parte del observador.