El pastor influencer Dante Gebel define su candidatura tras el Mundial, pero ya se reunió con la CGT y un gobernador peronista

Dante Gebel definirá su candidatura presidencial tras la finalización del Mundial de Fútbol, que culmina en julio, aunque ya actúa como si fuera candidato. Desde su llegada a Buenos Aires este martes, el pastor evangélico e influencer ha desarrollado una intensa agenda que incluye reuniones con gobernadores, sindicalistas, empresarios, economistas, figuras de la Iglesia y entrevistas periodísticas, además de encuentros con dirigentes que desde hace meses respaldan su posible campaña presidencial.

Quienes trabajan en la estrategia electoral señalaron que primero se enfocarán en armar un equipo antes de anunciar formalmente su candidatura. Gebel busca conformar un espacio político transversal —“no soy ni peronista, ni libertario, ni nada”, suele decir en privado— con un perfil de outsider similar al que Javier Milei construyó para llegar a la Casa Rosada.

Aunque las encuestas le asignan una baja intención de voto debido al desconocimiento que genera su figura, Gebel asegura no estar preocupado y confía en revertir esa situación. “Ni soy candidato”, se jacta en su entorno. Sin embargo, afiches y pintadas en la ciudad y el conurbano alentando su postulación han comenzado a aparecer, aunque desde su equipo niegan ser responsables de esa publicidad callejera, atribuyéndola a seguidores entusiastas que se suman espontáneamente. A diario, reciben llamados de dirigentes de distintos sectores interesados en integrarse a su espacio.

Para explorar sus posibilidades electorales, Gebel se apoya en la red del espacio Convicción Argentina, lanzado el último verano por un grupo de referentes políticos, sindicales, empresarios pymes y deportistas que buscan consolidar su candidatura. En este espacio conviven peronistas, libertarios, radicales y también algunos referentes del PRO.

Junto a ellos, el pastor procura construir una imagen que supere su rol religioso, destacando sus facetas de empresario, influencer, periodista y conductor de televisión. “Mi interés no es evangelizar la Argentina; si fuera así, me quedaría donde estoy”, suele decir a sus colaboradores. Desde hace 15 años reside con su familia en Los Ángeles y fue apenas el año pasado, con la gira de su espectáculo “PresiDante” por el país, cuando empezó a evaluar seriamente su incursión en la política.

Durante esta visita, que finalizará el viernes cuando regrese a Estados Unidos, Gebel mantendrá una agenda intensa acompañado por Juan Pablo Brey, jefe del gremio de Aeronavegantes, y Eugenio Casielles, legislador porteño y ex libertario, dos de los dirigentes más implicados en su posible candidatura. El martes se reunió con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y también tuvo un encuentro con la conducción de la CGT en la sede de la Uocra, encabezada por Gerardo Martínez. Allí estuvieron los triunviros Cristian Jerónimo y Jorge Sola, así como los dirigentes José Luis Lingeri y Pablo Flores, entre otros.

Además, mantuvo charlas con economistas y empresarios, cuyos nombres prefieren mantener en reserva, y compartió una cena con el periodista y conductor Mario Pergolini, a quien define como “amigo y socio”. Para los últimos días de su estadía en Buenos Aires tiene programadas múltiples reuniones y un encuentro con una figura destacada de la Iglesia católica, que genera gran expectativa en su entorno.

En estas reuniones, Gebel busca construir acuerdos para su proyecto político, aunque descarta la posibilidad de integrar un frente electoral o competir en internas del peronismo. “No vamos a ningún lado, pero si quieren venir, los esperamos”, señalan en su equipo. Desde la oposición, intenta sumar adhesiones del mundo libertario, aunque critica tímidamente la gestión de Javier Milei. En privado, lamenta el cierre de fábricas, la caída de la actividad industrial y el aumento del desempleo, pero sostiene que “cada gobierno deja algo bueno” y que hay que “aprovechar lo bueno que deje Milei”.

Gebel compara a Argentina con un paciente en terapia intensiva que “hay que estabilizar y no le podés decir ‘esperá’”. Afirma no estar atado a ningún modelo económico, lo que genera cuestionamientos respecto a la orientación de sus ideas. Prefiere definirse como un gestor de equipos, que no sabe todo pero tiene el contacto con quienes sí saben, y como alguien a quien, según decía su madre, “la gente le entienda todo”.