El padre del ministro de Justicia pidió que se sancione a los jueces que les dan información a los periodistas

En una carta dirigida al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, el juez Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, propuso que la Justicia establezca un reglamento que sancione éticamente como una falta grave el intercambio de información entre magistrados y periodistas.

Mahiques, quien se hizo conocido públicamente tras revelarse que celebró su cumpleaños en la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino, número dos de la AFA, envió su misiva al juez Diego Barroetaveña, actual presidente de la Cámara de Casación. Carlos Mahiques integra la Sala III de ese tribunal y logró mantener su cargo este año gracias a que el presidente Javier Milei presentó su pliego ante el Senado para renovar su mandato, a pesar de haber superado la edad límite de 75 años establecida por la Constitución Nacional para los jueces.

En la nota, fechada el pasado lunes, Mahiques lamenta las publicaciones periodísticas sobre su persona y también cuestiona algunas notas relacionadas con otros magistrados, calificándolas de “distorsionadas o erróneas”.

“No sería ocioso que este Tribunal, dada su importancia como intérprete de las normas, debatiera sobre estos asuntos y se expidiera eventualmente sobre la amenaza que representa un fenómeno tan distorsivo como peligroso para la institucionalidad”, sostiene el juez en su carta a Barroetaveña.

Asimismo, propone que para aportar “objetividad y rigor” a la información derivada de sentencias y resoluciones judiciales se instale una vocería u organismo de prensa que sistematice y difunda de manera oportuna y oficial todo ese material, de modo que la ciudadanía pueda acceder a fuentes confiables.

Mahiques también plantea la necesidad de incorporar normas deontológicas sobre las relaciones personales entre jueces y periodistas, y de “sancionar éticamente como una falta grave el intercambio de información o favores que luego son utilizados por el periodismo como fuentes judiciales no revelables, que rara vez se ajustan a la realidad”.

El juez accedió a su cargo en la Cámara de Casación sin la aprobación del Senado, mediante un traslado administrativo dispuesto durante el gobierno de Mauricio Macri. En mayo de 2017, el Consejo de la Magistratura aprobó su traslado de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional a la Cámara Federal de Casación Penal, ubicada en Comodoro Py, donde se tramitan causas por corrupción de funcionarios públicos nacionales. En ese momento, su hijo Juan Bautista, que integraba el Consejo como representante del gobierno de Macri, se abstuvo de votar para no beneficiarlo directamente.

En su carta, Mahiques apoyó la crítica del Gobierno hacia el periodismo, calificándolo de “oportunista y mercenario”, y solicitó que el tribunal designe “un interlocutor formado e informado que defina el escenario y los términos de una discusión rigurosa para desmontar la promiscuidad informativa”.

Carlos Mahiques es el patriarca de una familia con presencia en el Poder Judicial y en el Gobierno Nacional. Además de él, camarista de Casación, y de su hijo Juan Bautista, ministro de Justicia, integran este grupo Ignacio Mahiques, fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, y Esteban Mahiques, funcionario de la Cancillería.