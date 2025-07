«El otro CEO»: revelan que Kristin Cabot tiene pareja y también es un director ejecutivo, tras el escándalo con Andy Byron en el concierto de Coldplay

Andy Byron, el CEO de Astronomer, y Kristin Cabot, la directora de recursos humanos de la misma compañía tecnológica, son los protagonistas del video viral de la presunta infidelidad registrada en la «kiss cam» del concierto de Coldplay.



Sus actitudes hablaron por sí mismas, y horas más tarde la empresa informó que se había abierto una investigación para «determinar la naturaleza de su relación».

Mientras ambos aceptan una obligada licencia de sus respectivos puestos jerárquicos y enfrentan un torbellino mediático que ya trascendió fronteras, los medios norteamericanos siguen de cerca sus vidas privadas.

Video

Escándalo por un nuevo video del CEO Andy Byron junto a Kristin Cabot en el show de Coldplay

The New York Post realizó una cobertura constante del tema: entrevistaron a ex empleados de Byron, que lejos de ayudar a «limpiar su imagen», validaron aún más algunas características negativas del empresario.

El mismo medio publicó las pruebas del divorcio de Cabot con su ex marido, Kenneth C. Thornby, con quien tuvo una hija, y se separaron en 2018, pero la ruptura legal tuvo lugar en 2022. Ese detalle parecía esclarecer el estado civil de la jefa de capital humano de Astronomer, y la atención se desviaba hacia el matrimonio de Byron con su esposa desde hace al menos una década, Megan Kerrigan, madre de sus dos hijos.

Andrew Cabot, el otro CEO que habría sufrido la traición de su esposa Kristin en el show de Coldplay

Las imágenes comprometedoras de la dupla laboral en el Gillette Stadium de Boston mientras sonaba «Viva la vida» podrían romper más de una pareja. Y el citado medio indica que hay un protagonista más en esta historia, alguien que apostó a una familia ensamblada y ahora sufre el escarnio público de ver a su esposa abrazada a otro hombre ante los ojos del mundo.

Se trata de Andrew Cabot, el director ejecutivo de otra compañía, llamada Privateer Rum, una fábrica de bebidas alcohólicas con sede en Massachusetts. De hecho circula una foto en la red social X donde ambos posan juntos y sonrientes junto a sus respectivos hijos.

The Post asegura que Andrew ya era padre de un niño cuando conoció a Kristin, y en la imagen se los ve a los cuatro abrazados. Los registros de propiedad revelan que la directora de capital humano tiene 52 años y su apellido de soltera es Stanek.

La suposición de que son pareja se basa no solo en que ella tomó su apellido, Cabot, sino que además comparten la misma dirección en Rye, New Hampshire, desde 2023. Y hace tan solo cinco meses compraron juntos una propiedad.

Andrew Cabot en su juventud: el CEO de una empresa de bebidas sería el actual esposo de Kristin Cabot. (Foto: Sitio web Privateer Rum)

El sitio web de Privateer Rum menciona a Andrew Cabot como su director ejecutivo y director de operaciones. Aunque no tiene otras redes sociales activas por el momento, la página ofrece una breve biografía suya, donde indica que un antepasado de su familia, el primer Andrew Cabot (1750-1791), fue comerciante, destilador de ron y un exitoso corsario estadounidense durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos.

Su flota contaba con más de veinticinco barcos, incluyendo el True American, que da nombre a uno de sus icónicas versiones de ron. Andrew y Kristin Cabot compraron una casa de dos pisos y cuatro habitaciones a pocos minutos de la costa atlántica por 2.2 millones de dólares, según detallan los registros.

En la cuenta de LinkedIn de Kristin, que ahora está desactivada, figuraba que fue «miembro del consejo asesor» de Privateer Rum desde septiembre de 2020, es decir que también trabajó en la compañía de su verdadero esposo, y hay una probabilidad de que haya conocido a Andrew justo después de separarse de su primer marido, y atravesó todos los trámites de divorcio mientras se desenvolvía en ese puesto.

Lo cierto es que ninguno de los dos «acusados» de infidelidad han hablado. Optaron por un hermetismo y silencio digno de un dramatismo que en vez de acallar el asunto, lo hace crecer aún más. El tiempo dirá si alguna vez hacen oír su voz para conocer su versión.