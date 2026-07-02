El Ojo de Troglio y cómo parar a Francia: ¿Paraguay puede usar la misma receta que Argentina en Qatar?

Francia continúa consolidándose como una de las selecciones más fuertes de este Mundial, lo que plantea una pregunta clave para sus adversarios, especialmente para Paraguay: ¿cómo detenerlos? El equipo dirigido por Didier Deschamps exhibe un estilo de juego que resalta sus virtudes, pero también revela ciertas debilidades. La clave está en interpretar correctamente los momentos del partido.

Si el próximo rival de Francia fuera Argentina, es probable que el entrenador Lionel Scaloni mantenga su estructura y su forma de jugar, como lo hizo en la final de Qatar 2022. En ese partido, Argentina apostó a presionar alto, recuperar rápido la pelota, forzar errores del adversario y gestionar bien la posesión, consciente de que Francia presenta dificultades defensivas.

Aunque Francia es muy eficaz en ataque, sus encuentros nunca son tranquilos; siempre enfrenta situaciones ofensivas adversas. Por eso, Paraguay debe aprovechar esas vulnerabilidades. Es probable que Gustavo Alfaro utilice un esquema similar al que empleó contra Alemania, pero con un mayor énfasis en los contragolpes y en capitalizar cada oportunidad y espacio disponible. Si no logra hacerlo, será complicado resistir durante todo el encuentro.

Francia suele definir los partidos en la ofensiva, pero sufre en defensa, una situación evidente que no cambiará de un partido a otro. Conociendo estas características, el reto para los entrenadores es saber utilizar sus recursos. Argentina, con su planteo táctico, logró detener a Francia en la final.

Si bien no se espera que Argentina modifique su estilo para optar por un esquema más defensivo —algo poco probable por su idiosincrasia—, su capacidad para lastimar en la recuperación y el contragolpe es notable. En la final, tras ponerse 1-0, un contragolpe organizado con Ángel Di María culminó en gol en apenas tres pases.

De la misma manera en que se prevé que Argentina mantenga su enfoque, Francia tampoco modificará su estrategia contra Paraguay. Por lo tanto, los jugadores dirigidos por Alfaro deberán aprovechar cada oportunidad como si fuera única, para infligir el daño necesario. De lo contrario, podrían repetir la historia de Congo contra Inglaterra, cuando ganaban pero no lograron sostener la ventaja ni aprovechar otras ocasiones, terminando por perder el partido. Esta es una realidad que puede afectar a todos los equipos, pero especialmente a quienes se enfrenten a Francia.