El nuevo vocero presidencial marca diferencias de estilo con Javier Milei: «Con Santilli vamos a intentar ser menos chocantes»

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, se pronunció este miércoles sobre el estilo de comunicación que adoptarán él y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y se diferenció expresamente de las formas de Javier Milei. El economista señaló que junto a Santilli intentarán “ser menos chocantes”, aunque defendió el estilo comunicacional del Presidente, al sostener que “la gente valora mucho esa esencia que caracteriza” al mandatario.

Las declaraciones de Ravier se dieron en un segmento de preguntas rápidas durante el programa La Ves, que se emite por TN. Allí, Jonatan Viale le mostró fotografías de distintos funcionarios y referentes políticos para que diera su opinión. Al ver la imagen de Santiago Caputo, el vocero recordó que el asesor fue uno de los que aconsejaron a Milei mantener su estilo, pese a que “los colegas de la ciencia política le decían que tenía que moderar”.

“Creo que la gente ya valora a Milei tal como es. Creo que para ciertos modos y demás venimos otros ahora”, afirmó Ravier y añadió: “Con (Diego) Santilli vamos a tratar de ser menos chocantes”.

En ese sentido, defendió las formas del Presidente y sostuvo que «Javier Milei tiene que ser el que es». Además, destacó que “la gente realmente valora mucho esa esencia que caracteriza al Presidente”.

Ravier recordó también que en algún momento “discutieron fuerte” con el mandatario, pero enfatizó que prefieren dejar esa etapa atrás y centrarse en la batalla cultural. “Me emociona que esas ideas en las que creo desde hace más de tres décadas estén en la mesa de los argentinos”, dijo.

Agregó que “él vino a patear el tablero como otras personas que quizá no pudimos hacerlo. Argentina necesitaba que alguien patee el tablero”.

En cuanto a Diego Santilli, Ravier destacó en TN que el nuevo jefe de Gabinete “da esperanza” y es “una persona que se lleva muy bien con los gobernadores”. Recordó su paso por la Cámara de Diputados y las reformas legislativas de los últimos seis meses, en cuyo proceso Santilli fue “una figura clave”.

El vocero también incluyó a Santilli al hablar del futuro de la comunicación oficial y señaló que juntos intentarán “mostrar la gestión que se viene logrando en más de dos años” y los logros económicos del Gobierno. “No sé si es un milagro económico, pero si vemos dónde estábamos en 2023 y dónde estamos ahora, es otra Argentina”, subrayó.

Respecto a su antecesor, Manuel Adorni, Ravier afirmó que “tuvo una muy buena primera etapa”, aunque lamentó que “no se fue bien del Gobierno”. “Creo que hay que dejar de hablar de Adorni y empezar a enfocarnos en lo virtuoso de este nuevo ciclo en Argentina. Esto ha ocupado mucho tiempo en la pantalla y la gente quiere hablar de otra cosa”, concluyó.