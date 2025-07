El nuevo auge de los celulares con tapa: cuáles son y cuánto cuestan los cuatro mejores plegables del mercado

Lo que 5 años atrás se interpretó como una vuelta a lo retro, hoy se consolida como una de las tendencias más firmes de la gama alta: los teléfonos con tapa son una evolución tecnológica con identidad propia. En esta nota, cuáles son los cuatro modelos flip que lideran el segmento por haber alcanzado un estilo propio, con un sistema de bisagra optimizado y una durabilidad aumentada.

Los equipos plegables no solo integran los componentes típicos de cualquier celular: también deben recurrir a diseños más exclusivos. Desde módulos adicionales, biseles y baterías adaptados a su arquitectura interna son parte de una ecuación que impacta en su costo.

La pieza clave en este mecanismo de relojería es la bisagra. A través de su articulación consigue que la pantalla se expanda sin mostrar cortes o arrugas, se mantenga firme durante el uso y se cierre con suavidad.

Esta ingeniería de precisión -según estimaciones de sus fabricantes- está diseñada para resistir unas 200.000 aperturas, una cifra que equivale a aproximadamente 5 años de uso cotidiano.

Estos móviles ya dejaron la etapa de curiosidad tecnológica y brindan soluciones completas que permiten trabajar, crear y editar contenido con fluidez. Los 4 modelos son: Samsung Galaxy Z Flip7, Motorola Razr 60 Ultra, Xiaomi Mix Flip y Tecno Phantom V Flip 2.

Los plegables tipo flip más poderosos de 2025.

Y si bien el mercado de los plegables podría experimentar una leve desaceleración este año, los analistas no lo ven como un retroceso definitivo. De acuerdo con proyecciones de la consultora Counterpoint, 2025 marcaría un crecimiento negativo de apenas un solo dígito, un hecho inédito para un segmento en constante expansión.

Lejos de interpretarse como un techo, esta pausa se perfila como parte de un proceso de reestructuración. Según Jene Park, analista de la firma, el panorama a mediano plazo es alentador: se espera que el estreno del iPhone plegable en 2026 dé un nuevo impulso a la categoría.

Sin embargo, Apple no lo tendrá fácil: los retos de durabilidad y lograr un precio competitivo son dos de los principales problemas de los teléfonos en este formato, algo que ningún fabricante ha logrado resolver hasta la fecha.

Plegables: dos colosos se enfrentan

A nivel local, en el ring de los plegables premium, la pelea principal se da entre el Samsung Galaxy Z Flip7 y el Motorola Razr 60 Ultra. Y aunque sus diferencias técnicas son milimétricas, ambos están listos para doblarse (literalmente) pero no quebrarse en la lucha por el bolsillo del consumidor.

Así, mientras la resolución del Galaxy trepa hasta los 2.520 por 1.080 pixeles, contra los 1.272 por 1.080 del Razr, la frecuencia de actualización de esté último, tanto en la pantalla de la cubierta como en la interna, alcanza los 165 Hz contra 120 Hz del Flip7.

El Razr adoptó la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite, considerado el mejor chip para Android de la actualidad. Samsung recurrió al Exynos 2500, que al menos en los carteles, está por debajo de Qualcomm.

En cuanto a la longevidad, el Flip 7 brinda 7 años de actualizaciones de software y de seguridad, lo que significa que se podrá utilizar de manera segura hasta 2032, mientras que el Razr Ultra recibirá 3 años de software y 4 años de seguridad.

Samsung Galaxy Z Flip7

Se presentó hace una semana y llega a mediados de agosto con su ecosistema de IA. Rondará los 3 millones.

El Galaxy Z Flip7 no solo se pliega: también piensa. El logro de esta generación es que la IA aterriza en un formato compacto, sin resignar potencia. El sistema integra funciones como Now Bar, Now Brief y Gemini Live en la pantalla externa, lo que permite consultar, interactuar y resolver tareas sin abrir el teléfono.

Otro aspecto positivo es la rapidez con la que Samsung se movió para tener el nuevo Android 16. La versión estable fue lanzada hace apenas un mes para los Google Pixel y ya está integrada en sus nuevos plegables. Una jugada que refuerza el compromiso de la marca con la vanguardia tecnológica.

Entre sus deudas pendientes figuraba la ampliación de la pantalla externa. Bajo el nombre FlexWindow, creció de 3,4 hasta las 4,1 pulgadas y permite acceder a más widgets. Se trata de un panel AMOLED de 6,9” que conserva el formato 21:9 y la resolución FullHD+.

Abandonó también el rigor del Snapdragon 8 Elite for Galaxy para abrazar su propia cosecha: Exynos 2500. Fabricado en un proceso GAA de 3 nanómetros de Samsung Foundry y tiene 10 núcleos. Viene con 12 gigas de memoria RAM y hasta 512 gigas de almacenamiento interno.

Para alimentar el nuevo motor, el Flip7 incorpora una batería de 4.300 mAh, lo que representa un aumento de 300 mAh respecto a la generación anterior. Llega en agosto y rondará los 2.399.999 pesos.

Del 24 de julio al 7 de agosto, Samsung Argentina lanza una promoción especial: al adquirir una PrePaid Card de 200.000 pesos, se accede a una bonificación que duplica el valor. De este modo, se dispondrán 400.000 pesos para aplicar en la compra de un Galaxy Z Flip7 durante el período de prelanzamiento.

Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 60 Ultra. Considerado por la crítica como el mejor plegable de la actualidad. $ 1.999.999

Motorola transformó el concepto de plegable en una experiencia compacta y funcional. Más que diseño, los Razr ofrecen operatividad incluso cerrados, con apps adaptadas a la pantalla externa y un software optimizado que convierte el equipo en un verdadero centro de control.

«En este segmento Motorola es líder indiscutido y la compañía que más experiencia acumula. Fuimos los primeros en lanzar plegables con formato flip en 2019 y durante el primer trimestre de este año somos líderes globales, según IDC, con un crecimiento marcado en todas las regiones», indica Germán Greco, executive director y gerente general de Motorola.

Y suma: «A modo ejemplo, Motorola tiene una cuota del 70% en plegables en EE.UU. Además, el 20% de quienes compran un Razr provienen de iOS”.

En cuanto a fotografía, vine con una cámara principal de 50 MP, distancia focal de 5,41 mm (equivalente a 24 mm), autoenfoque PDAF, apertura f/1.8 y estabilización mecánica OIS. Un gran angular de 50 MP (f/2.0), ángulos de visión de 122º y autoenfoque PDAF. El sensor interior es de 50 MP.

Con una pantalla pOLED de 6,9” Full HD+ y tasa de refresco de 165 Hz, compatible con HDR10+, ofrece un brillo máximo de 1.400 nits, ideal para uso en exteriores. El equipo incluye una batería de 4.700 mAh mAh con carga rápida de 68 W y carga inalámbrica de 8 W. Está 1.999.999 pesos.

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi Mix Flip. Un equipo con muy buenas prestaciones y a un precio más que atractivo. $1.550.000.

Tiene una pantalla exterior de 4,01 pulgadas (1.392 por 1.208 píxeles). Al abrirlo queda un OLED LTPO de 6,86”, con HDR10+ y en ambos casos, con tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 3.000 nits.

Viene con una batería de 4.780 mAh, una capacidad generosa dentro del segmento. Está gestionada por el sistema Xiaomi Surge, una solución que optimiza el consumo energético y prolonga la autonomía. Es compatible con carga rápida de 67 W mediante la tecnología HyperCharge, lo que permite recuperar gran parte de la batería en pocos minutos.

En el apartado fotográfico, apuesta por una cámara dual de 50 megapíxeles, equipado con lentes Summilux desarrolladas en colaboración con Leica. Esta alianza no solo mejora la calidad óptica, sino que también aporta un tratamiento de color más natural y detallado.

A esto se suma una lente telefoto flotante de 47 mm, también firmada por Leica, que permite realizar enfoques a tan solo 9 centímetros de distancia, ideal para capturas macro o retratos con profundidad. Para las selfies, el dispositivo incorpora una cámara frontal de 32 megapíxeles ubicada en la pantalla interior. Está 1.550.000 pesos.

Con una pantalla interna de 6,9” AMOLED FHD+ (2. 640 por 1. 080) y tasa de refresco de 120 Hz LTPO. la cubierta externa es una pOLED de 3,6” que permite ejecutar muchas apps sin necesidad de abrirlo.

Tiene doble cámara trasera de 50 MP (gran angular y ultrawide) y una frontal de 32 MP, que permite usar las lentes traseras para selfies aprovechando la pantalla externa

Su corazón es el chip MediaTek Dimensity 8020 acompañado de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Este SoC ofrece rendimiento suficiente para tareas diarias y juegos a nivel medio.

La batería es de 4. 720 mAh con carga rápida de 70 W incluida, que completa al 50 % en apenas 15 minutos y el 100 % en menos de una hora. Eso sí, no soporta la inalámbrica. Se vende por 1.599.999 pesos.