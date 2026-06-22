El niño que fue arrojado a una fosa con cocodrilos salió de estado crítico

El niño de tres años que fue arrojado a una fosa con cocodrilos en un zoológico de Cambridgeshire, Reino Unido, ya no se encuentra en estado crítico, aunque continúa hospitalizado.

La policía local informó hoy que el menor está fuera de peligro, a pesar de las graves heridas sufridas tras ser lanzado por un hombre desconocido a un recinto donde habitaban tres cocodrilos. Según The Mirror, el niño logró salir del estado crítico a pesar de haber sido atacado por uno de los reptiles.

Los investigadores de la Major Crime Unit están analizando las cámaras de seguridad del zoológico para identificar el momento en que el agresor arrojó al niño al lugar.

El principal sospechoso, un hombre de 30 años oriundo del condado de Norfolk, fue detenido bajo sospecha de intento de homicidio, pero quedó en libertad bajo fianza tras ser declarado no apto para ser interrogado por la policía.

Las autoridades de Cambridgeshire indicaron que no creen que exista relación previa entre el detenido y el menor. El hombre, que presenta problemas de aprendizaje, se encontraba en el zoológico acompañado por dos cuidadores, según informó The Sun. Actualmente se investiga si estos cuidadores fallaron en la supervisión del adulto vulnerable.

El agresor arrojó al niño a una fosa de concreto de cuatro metros, donde fue rescatado por los dueños del zoológico y trasladado de urgencia al Hospital Addenbrooke, en Cambridge.

Por otro lado, la empresa británica de descuentos Wowcher generó indignación al enviar un correo promocional que decía: «¡Aprovecha estas ofertas más rápido de lo que un cocodrilo puede atrapar a un niño!». El vocero de la compañía calificó el mensaje como “inaceptable” y pidió disculpas a la familia, además de reconocer su responsabilidad y anunciar que revisarán sus procesos para evitar que algo similar vuelva a ocurrir.

El incidente ocurrió el jueves 18 de junio a las 13:24 en el zoológico Johnsons, ubicado cerca del pueblo de Huntingdon. En el momento en que el niño cayó al agua, había varios cocodrilos en el recinto, pero ninguno fue sacrificado tras el hecho, informó The Telegraph.

Por ley, estos centros están obligados a contar con armas de fuego en sus instalaciones y a capacitar a su personal para usarlas en caso de proteger al público de animales peligrosos; sin embargo, en este caso no fue necesario utilizarlas.