El Municipio de Colonia Elisa apoyó el traslado del Club Unión

25 de noviembre de 2025 Lectores: 31

El Municipio de Colonia Elisa garantizó el colectivo para que el plantel del Club Unión viajara a Las Garcitas por un partido de vuelta. El intendente Pedro Maidana reafirmó el apoyo municipal a las instituciones deportivas como pilar de la comunidad.

El plantel de Primera División del Club Social y Deportivo Unión partió hacia Las Garcitas para disputar el encuentro. El intendente Pedro Maidana confirmó que desde la comuna se gestionó el transporte para el equipo.

El jefe comunal destacó que esta acción reafirma el compromiso de la gestión con el deporte. Desde el municipio se enfatizó que el deporte es un espacio fundamental para fortalecer vínculos y generar oportunidades para los jóvenes.

Maidana deseó éxitos al plantel y remarcó que la administración continuará respaldando a los clubes locales, considerando que en cada institución se construye el presente y el futuro de la comunidad.