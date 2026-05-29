¿El Mundial de los US$ 500 millones? Cuántos dólares gastarían los argentinos en EE.UU. y cómo impactaría en reservas

En menos de dos semanas comenzará un nuevo Mundial, y miles de argentinos se preparan para viajar a Estados Unidos para apoyar a la Selección Nacional. Algunas estimaciones privadas proyectan una salida cercana a 50 mil turistas, con un gasto total que podría alcanzar los 500 millones de dólares.

Este Mundial se presenta como uno de los más caros, debido a los elevados precios de las entradas, alojamientos y traslados. Sin embargo, para los argentinos, el dólar se encuentra en su cotización más baja en 30 años, gracias a la estabilidad cambiaria observada en los últimos meses. Clarín analizó recientemente esta aparente paradoja para evaluar si habrá un ingreso masivo de hinchas en territorio estadounidense.

Según una estimación de la consultora Qualy, basada en datos de operadores turísticos, podrían viajar un 30% más de argentinos en comparación con Qatar 2022. Este incremento se explica porque Estados Unidos es un destino menos exótico para el público argentino, con mayor cantidad de vuelos, conexiones y menor distancia geográfica.

Se prevé que entre 45 y 50 mil argentinos arribarán a Estados Unidos, único país organizador donde jugará la Selección. La economista Anastasia Daicich, de Qualy, proyecta un gasto promedio de alrededor de 10 mil dólares por persona, sin incluir el costo del pasaje aéreo desde Argentina.

Por otro lado, se observa un cierto “aplanamiento” en la cantidad de turismo emisivo al exterior, atribuido en parte al deterioro salarial. Daicich señaló que la cifra de 45 mil turistas podría variar dependiendo del desempeño de la Selección durante la competencia; una buena actuación podría incrementar el flujo de viajeros.

Una cuestión clave es si esta demanda de dólares representa un desafío para las reservas del Banco Central. La economista considera que, aunque los argentinos utilicen dólares ahorrados o el dólar tarjeta —es decir, sin movilizar fondos mediante stop debit—, el gasto reducirá reservas pero sin generar una tensión significativa.

“Hay dinero en el sistema financiero y muchas personas probablemente puedan utilizar sus ahorros en dólares”, afirmó Daicich. Los informes mensuales del Banco Central indican que aproximadamente el 70% de los gastos en el exterior relacionados con viajes, pagos con tarjeta y transporte se cancelan con fondos en moneda extranjera, principalmente adquiridos en el mercado oficial.

Por otra parte, un análisis reciente elaborado por Focus Market para Naranja X calculó que un hincha promedio que asista a tres partidos de la Selección durante la fase de grupos deberá gastar cerca de 7.850 dólares. Este monto incluye un promedio de 840 dólares por entrada para cada encuentro, unos 4.100 dólares por diez noches de alojamiento, y alrededor de 1.610 dólares destinados a comida y otros gastos generales. Además, se estiman entre 1.300 y 1.450 dólares para traslados y vuelos internos, sin contabilizar el costo del pasaje aéreo internacional.

Finalmente, un informe de la Fundación Mediterránea proyecta un aumento del turismo emisivo hacia mediados de año, lo que impactaría en el mercado cambiario por el uso de divisas para gastos en el exterior. La entidad identifica cinco factores que sustentan esta previsión.

El primero es que el tipo de cambio resulta más conveniente que durante el Mundial de Qatar 2022, cuando la cotización para hacer turismo era casi el doble en términos reales, con una alta brecha cambiaria. Los otros factores están relacionados con la sede del torneo: Estados Unidos es un destino habitual para las vacaciones de argentinos, con ciudades cercanas en distancia y tiempo, mayor afinidad cultural y mejores opciones de conectividad entre sedes.

Por último, la Fundación Mediterránea destaca que este probablemente sea el último Mundial de Lionel Messi, lo que genera una presión adicional sobre el tipo de cambio y las reservas para lo que resta del año, debido al desbalance en la cuenta de viajes. No obstante, advierten que este impacto sería limitado en comparación con otros flujos de divisas, como el turismo de verano u otros viajes.