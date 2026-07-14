El millonario negocio de los mercados predictivos, fuera de control: así se gana dinero apostando al futuro

Las plataformas de mercados predictivos atraviesan uno de sus períodos de mayor expansión. Sitios como Polymarket y Kalshi, que combinan tecnología blockchain, criptomonedas y un sistema de apuestas sobre eventos futuros, pasaron en pocos años de ser una curiosidad para entusiastas de las finanzas digitales a convertirse en referentes para seguir elecciones, conflictos internacionales, indicadores económicos y competencias deportivas.

Este fenómeno atrajo la atención de inversores, medios de comunicación e incluso de dirigentes políticos, quienes comenzaron a utilizar las probabilidades que arrojan estos mercados como un indicador más para anticipar determinados acontecimientos.

No obstante, su crecimiento también impulsó el debate sobre los límites de un modelo que, para muchos especialistas y reguladores, cada vez se asemeja más a una casa de apuestas que a una herramienta de inteligencia colectiva.

Aunque esta discusión no es nueva, tomó fuerza a medida que estas plataformas comenzaron a mover millones de dólares y a ser protagonistas de episodios vinculados con presunto uso de información privilegiada, además de enfrentar investigaciones y restricciones en diversos países.

En Argentina, por ejemplo, la Justicia ordenó en marzo el bloqueo de Polymarket en todo el territorio nacional al considerarla un sistema de apuestas online sin la autorización correspondiente. La medida afectó tanto al sitio web como a sus aplicaciones para Android y iPhone.

**Qué son los mercados predictivos y cómo funcionan**

El objetivo de estas plataformas es sencillo: permitir que miles de usuarios apuesten dinero sobre el resultado de un hecho futuro. La lógica es similar a la de un mercado financiero, donde cada participante compra o vende posiciones según las probabilidades que asigna a un determinado acontecimiento.

En el caso de Polymarket, las operaciones se realizan mediante la criptomoneda estable USDC y sobre infraestructura blockchain, un esquema que posibilita operar de forma descentralizada y que, a la vez, dificulta la aplicación de ciertas regulaciones tradicionales.

Las preguntas disponibles abarcan prácticamente cualquier tema. Es posible apostar por el resultado de una elección presidencial, el inicio o final de un conflicto bélico, la aprobación de una ley, la evolución de una variable económica o el éxito de un experimento científico. También existen mercados relacionados con fenómenos meteorológicos, investigaciones judiciales, acontecimientos internacionales y competencias deportivas.

En teoría, la finalidad es aprovechar el conocimiento distribuido de miles de participantes para estimar qué escenario tiene mayores probabilidades de ocurrir. Sus defensores sostienen que los incentivos económicos motivan a quienes poseen mejor información a reflejarla en sus apuestas, generando pronósticos más precisos que otros métodos tradicionales.

Por ejemplo, durante la campaña presidencial de Estados Unidos entre Donald Trump y Kamala Harris, Polymarket ganó gran visibilidad al mostrar una ventaja para Trump cuando muchas encuestas reflejaban un panorama más parejo. Este tipo de aciertos impulsó la popularidad del sector e incentivó a algunos medios a incorporar sus probabilidades como un dato adicional para analizar la actualidad.

**El debate ético**

El auge de estas plataformas también planteó una cuestión compleja: ¿existen límites sobre los acontecimientos que pueden convertirse en objeto de apuestas?

En Kalshi aseguran que sí. «Lucrar con la muerte no está permitido en Kalshi, y eso es algo positivo», afirmó Elisabeth Diana, responsable de comunicación de la empresa. Sin embargo, ese criterio no es generalizado en toda la industria.

Polymarket, considerada la plataforma de mercados predictivos más grande del mundo, opera bajo un esquema descentralizado que le permite evadir algunas restricciones establecidas por la legislación estadounidense. Aunque la empresa tiene sede en Nueva York y su fundador y CEO, Shayne Coplan, es ciudadano estadounidense, ciertas prohibiciones aplicables a las casas de apuestas tradicionales no alcanzan de igual modo a este tipo de plataformas.

Además, aunque un mercado no plantee explícitamente una apuesta sobre un hecho sensible, la redacción puede permitir operaciones con resultados muy similares. Para muchos analistas, esta ambigüedad demuestra que las discusiones regulatorias no surgieron por el crecimiento reciente del sector, sino que forman parte de su diseño desde el inicio.

**Las apuestas deportivas, el verdadero negocio**

Aunque estas plataformas suelen promocionarse como herramientas para anticipar acontecimientos políticos, económicos o sociales, la mayor parte de su actividad se concentra en otro segmento: las apuestas deportivas.

Si bien los mercados relacionados con elecciones, guerras, inflación o descubrimientos científicos suelen atraer la atención mediática, representan una fracción relativamente pequeña del volumen total operado. Los datos indican que el principal negocio continúa siendo el deporte.

En Polymarket, el 64% de toda la actividad está vinculada a mercados deportivos. En Kalshi, durante las temporadas de competencia, ese porcentaje alcanza el 90% del volumen negociado.

Este dato resulta fundamental para entender las dudas que surgieron en torno al sector. Mientras que las apuestas deportivas están sujetas a regulaciones específicas en buena parte del mundo, los mercados predictivos todavía operan bajo marcos legales mucho más flexibles en numerosos países.

Para sus críticos, esta diferencia les permitió competir con las casas de apuestas tradicionales bajo reglas mucho menos exigentes. En cambio, quienes impulsan estas plataformas sostienen que se trata de un nuevo mercado que no debería recibir el mismo tratamiento regulatorio.

**Adicción, manipulación y uso de información privilegiada**

A medida que los mercados predictivos ganan escala, también aumentan las inquietudes sobre sus posibles consecuencias.

En abril, la revista científica Science publicó un análisis que identificó tres grandes áreas de preocupación vinculadas con la rápida expansión de estas plataformas: el riesgo de manipulación de procesos democráticos, un diseño cada vez más parecido al de los juegos de azar y su posible impacto sobre la salud pública.

Según los autores, cuando existe un incentivo económico asociado al resultado de una elección o una decisión política, también emerge un incentivo para influir en ese proceso y obtener ganancias.