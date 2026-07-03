El microchip que dejó a Croacia sin alargue: la explicación del gol anulado que festejaron como locos Cristiano Ronaldo y Portugal

El VAR fue protagonista hasta el último segundo en la dramática victoria de Portugal sobre Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los lusos ganaban 2-1 cuando, en el minuto 102 del tiempo suplementario, Joško Gvardiol empujó el balón prácticamente debajo del arco, desatando la euforia balcánica. Todo parecía indicar la llegada de un alargue inevitable. Cristiano Ronaldo observaba incrédulo desde el banco de suplentes, mientras Luka Modrić celebraba el empate que mantenía viva a su selección y extendía, al menos por media hora más, su última aventura mundialista.

Sin embargo, la alegría duró apenas unos segundos. Mientras los futbolistas croatas seguían abrazándose, el árbitro noruego Espen Eskås fue llamado desde la cabina del VAR y detuvo el reinicio del juego. Las cámaras sugerían una posible posición adelantada, pero la polémica se profundizó durante la revisión de una jugada con un detalle casi imperceptible, salvo para la tecnología.

La secuencia reveló que, antes de que Mario Pašalić asistiera a Gvardiol, el centro enviado al área había sido apenas peinado por Igor Matanović. Este leve contacto, prácticamente invisible en las repeticiones convencionales, no fue detectado por las cámaras sino gracias a la avanzada tecnología incorporada en el balón: un microchip que revolucionó el arbitraje al ofrecer precisión absoluta. Este mecanismo permitió establecer que, por esa mínima desviación, Pašalić quedó en posición adelantada al intervenir en la jugada.

El balón oficial del Mundial incluye tres sensores internos capaces de registrar cada contacto con una precisión milimétrica. Esta información llega al VAR en forma de un gráfico similar a un electrocardiograma, que señala el instante exacto de cada toque. Gracias a este registro, los árbitros determinaron que el leve desvío originó una acción que dejó a Mario Pašalić en posición adelantada antes de asistir a Joško Gvardiol. Fue una decisión estrictamente ajustada al reglamento, pero que reavivó el debate sobre el impacto de la tecnología en jugadas que resultan imposibles de detectar a simple vista.

La polémica no fue aislada. Durante el encuentro, el VAR ya había invalidado un gol para cada equipo por posición adelantada y también intervino para sancionar el penal con el que Portugal alcanzó el empate parcial. Pero fue el final del partido el que superó cualquier escenario previsto: cuando Croacia ya se preparaba para el alargue, la tecnología le arrebató la ilusión.

Finalmente, el marcador quedó 2-1 y Portugal selló su clasificación a los octavos de final, donde enfrentará a España el próximo lunes a las 16 en Dallas. Del otro lado, quedó una Croacia que estuvo a un roce de extender el partido y que vio cómo el VAR definió el capítulo decisivo de uno de los finales más dramáticos del Mundial hasta ahora.