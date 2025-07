El método Sarina Wiegman, la DT reina del fútbol europeo que logró otro hito en su carrera y ya supera a Del Bosque y a Deschamps

La seleccionadora de Inglaterra, Sarina Wiegman, tocó el cielo con las manos este domingo y se metió entre los grandes técnicos del fútbol mundial, al ganar a los 55 años una tercera Eurocopa consecutiva (1-1, 3-1 a España en los penales), con la calma y serenidad que la caracterizan.

Este domingo en Basilea fue la quinta final consecutiva en un gran torneo para la neerlandesa (Eurocopa 2017 y Mundial 2019 con Países Bajos, luego Eurocopa 2022, Mundial 2023 y Eurocopa 2025 con Inglaterra), de las cuales ganó las tres continentales.

Son tan impresionantes sus estadísticas que superan al español Vicente del Bosque (doblete Mundial 2010-Eurocopa 2012 con España) y al francés Didier Deschamps (finales Eurocopa 2016 y Mundial 2022, victoria en el Mundial 2018).

Nacida en La Haya, esta ex defensora estudió para ser profesora de Educación Física en paralelo con su carrera como jugadora (99 partidos internacionales con Países Bajos), pensando que sería imposible ser entrenadora profesional.

Pero rápidamente, en 2014, asumió el cargo de seleccionadora adjunta de Países Bajos, antes de ser nombrada número 1 en enero de 2017, seis meses antes del inicio de la Eurocopa organizada en su país.

Los resultados fueron inmediatos y luego se confirmaron con Inglaterra, a la que dirige desde 2021.

We are the champions: las chicas inglesas en lo más alto. Foto: Reuters

El método Wiegman para llegar a lo más alto

Para llegar a lo más alto, Wiegman mantuvo principios fundamentales s-cada jugadora conoce su rol- pero no dudó en modificar su actitud y su manera de relacionarse, volviéndose menos distante y más comunicativa, como destacó la mediocampista Keira Walsh.

«Se la ve bailar y cantar, eso ha cambiado en comparación con sus inicios», siguió su pupila esta semana.

Además, incentivó a sus jugadoras a hablar más directamente y de manera frontal sobre los problemas, como recordó al inicio del torneo la capitana Leah Williamson.

«Es una buena persona: como jugadora quieres respetar a la persona para la que juegas, ella nos desafía y nos impulsa hacia adelante», explicó, mencionando «conversaciones a veces difíciles» con su entrenadora.

Con una calma imperturbable en su zona técnica, explotó de alegría varias veces por los goles de las inglesas en los últimos minutos de los cuartos de final contra Suecia (2-2, penales 3-2) y en la semifinal frente a Italia (2-1, en tiempo extra).

«Creo que esto nos hace mucho más solidarias, mucho más confiadas las unas en las otras, al punto de que estamos dispuestas a compartir momentos realmente difíciles y a ayudarnos mutuamente. Sarina realmente ha inculcado eso en nuestro equipo. Ella nos apoya, y nosotras la apoyamos», explicó la atacante Beth Mead.

¿Qué busca Wiegman realmente? «Que estemos unidas y que luchemos unas por las otras», sumó la mediocampista Ella Toone, mientras las jugadoras y el cuerpo técnico se han acercado tras los dramas personales que han afectado a la entrenadora, así como a Beth Mead y Ella Toone.

Ella Toone y Leah Williamson celebran la gesta del domingo. Foto: Reuter

Sus charlas también son elogiadas dentro del grupo: «Es muy motivadora, nos une a todas, estamos pendientes de sus palabras. Realmente ha mejorado el juego con sus discursos motivadores y nos hace estar a todas listas», destacó la jugadora del Manchester United.

A pesar de un contexto complicado justo antes de la Eurocopa, con la retirada sorpresa de la emblemática guardameta Mary Earps (que no quería ser número 2), la salida inesperada de Millie Bright, así como la de Fran Kirby, y la falta de jugadoras clave en posiciones fundamentales como el centro del campo o el lateral izquierdo, logró nuevamente alcanzar la cima de Europa, que no ha abandonado en ocho años.

Y la federación inglesa sabe la suerte que tiene. Por «ningún precio» la institución quiere separarse de su heroína, que tiene contrato hasta el Mundial 2027 para ganar el gran título que le falta a las Leonas, aseguró su director general Mark Bullingham.