El Mercado Concentrador realizó su Primer «Sábado Cultural» con producción local, música y comunidad

El Mercado Concentrador de Posadas fue escenario del Primer «Sábado Cultural», iniciativa que reunió en un mismo espacio a la producción local, expresiones culturales y encuentro comunitario con el objetivo de seguir fortaleciendo uno de los principales puntos de comercialización de la provincia.

Durante la jornada, vecinos y visitantes más lejanos pudieron recorrer los distintos puestos de ventas, acceder a alimentos frescos y a precios accesibles, disfrutaron de música en vivo, de comidas elaboradas y artesanías, en una propuesta pensada para darle mayor vida al Mercado y ampliar su rol como espacio social y económico.

El evento contó con la participación del presidente del Instituto de Macroeconomía Circular (IMaC), Roque Gervasoni; la administradora del Mercado Concentrador, Mariela Bernardy y el dirigente Martín Sereno, entre otros, quienes acompañaron esta primera edición que busca consolidarse como una alternativa permanente, para promover el consumo local y la participación comunitaria.

En ese contexto, Sereno destacó la importancia de generar este tipo de actividades. “Cuando la producción de alimentos logra amalgamar con la cultura, se genera algo mucho más profundo que una simple jornada comercial, ya que se construye comunidad, se fortalecen los lazos misioneros y se abren nuevas oportunidades para quienes trabajan todos los días en las chacras de nuestra provincia”, expresó.

Valorar el esfuerzo de familias productoras

El dirigente territorial remarcó el valor de acompañar propuestas que integren y complementen lo productivo con lo social. En esa línea desde el IMaC acompañan estas iniciativas, porque «creemos en una Misiones que produzca, que valore lo suyo y que también genere espacios en los que la población pueda encontrarse y reconocer el enorme esfuerzo que hacen nuestros productores, productoras, vendedores y vendedoras”, señaló.

En ese sentido, desde la organización indicaron que esta primera experiencia apunta a consolidarse en el tiempo, y busca sumar nuevas actividades que fortalezcan la relación entre producción, cultura y comunidad.

La jornada dejó como resultado la valoración positiva de una propuesta que aportó dinamismo, identidad y cercanía al Mercado Concentrador de la capital provincial.

Esta primera edición del «Sábado Cultural» se proyecta como una iniciativa que impulsa el consumo regional, brinda más oportunidades para los feriantes y también reafirma al Mercado como un espacio de encuentro para las familias misioneras.

La gran convocatoria a la propuesta, que combinó identidad y cercanía comunitaria, dejó abierta la puerta para futuras ediciones que sigan fortaleciendo ese lugar de exposición y ventas, como un valioso espacio para que los misioneros puedan adquirir alimentos frescos a precio accesibles, disfrutar de la cultura popular y compartir buenos momentos.