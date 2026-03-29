El mensaje del Papa en el Domingo de Ramos: “¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!”

El Papa celebró su primer Domingo de Ramos que recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando faltaba poco para su crucifixión y su resurrección el Domingo de Pascua. En la plaza San Pedro lanzó esta mañana un nuevo llamamiento en favor de la paz. “¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!” reclamó en la homilía de la misa.

“Cristo, Rey de la paz, sigue clamando desde su cruz: “¡Dios es amor!” “¡Tengan piedad!” “¡Depongan las armas!”, “¡Recuerden que son hermanos!”, exhortó el pontífice norteamericano-peruano” en la homilía.

El Papa destacó que Dios rechaza la guerra y “nadie puede utilizarlo para justificar el enfrentamiento”, destacó.

Una procesión de cardenales, obispos y sacerdotes desfiló hasta el centro de la plaza portando ramos de olivos.

León XIV destacó que “como Rey de la Paz, Jesús quiere reconciliar el mundo en el abrazo del Padre y derribar todos los muros que nos separan de Dios y el prójimo, porque Él es nuestra paz”.

“En este comienzo de la Semana Santa estamos más cerca que nunca con nuestra oración de los cristianos de Medio Oriente que sufren las consecuencias de un conflicto atroz y que en muchos casos no pueden vivir plenamente los ritos de estos días santos.

El Patriarcado Latino de Jerusalén denunció hoy que la policía israelí impidió celebrar la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro.

Jesús, Rey de la Paz, “no se armó, no se defendió, no libró ninguna guerra. Mostró el rostro manso de Dios, que siempre rechaza la violencia y en lugar de salvarse a si mismo, se dejó clavar en la cruz”, concluyó el pontífice.

León XIV pidió al final la suplica para que el Dios “sostenga a los pueblos heridos por la guerra y abra caminos concretos de reconciliación y paz”. Recordó a “todos los migrantes fallecidos en el mar”.

En la celebración se recordó el fallecimiento del Papa argentino Francisco. Jorge Bergoglio estaba aún convaleciente en el Vaticano, tras una hospitalización de cinco semanas por neumonía en el Hospital Gemelli.

Había delegado las celebraciones pero se sintió mejor el Domingo de Pascua y fue a la plaza San Pedro, donde los fieles habían concurrido en masa para verlo.

Se lo veía decaído, pero todos lo aclamaron cuando decidió hacer un recorrido que quedó en la historia. En un papamóvil dio una larga vuelta para lo que fue el saludo final.

Se sintió mal en la madrugada siguiente, el Lunes de Pascua. Había sufrido un derrame cerebral. A su enfermero personal, Massimiliano Strapetti, que Francisco le dijo: “Gracias por traerme de vuelta por la plaza. A las siete de la mañana del 24 de abril del año pasado, murió en su apartamento de la Casa de Santa Marta, donde habitaba. Rechazó pasar sus doce años de pontificado en los aposentos papales. “Es una cuestión psiquiátrica”, bromeo. “Prefiero estar entre la gente”.