El mejor humor global empujó a los bonos argentinos en dólares y el riesgo país bajó un nuevo escalón, hasta los 415 puntos

El riesgo país cerró este jueves en 415 puntos, su nivel más bajo desde abril de 2018, con una reducción por cuarta jornada consecutiva. Este descenso se produjo en paralelo a una nueva recuperación de los bonos argentinos en dólares, que mostraron incrementos de hasta 1%, mientras que las acciones argentinas en Wall Street subieron casi un 4%, lideradas por Loma Negra.

Por segundo día consecutivo, la deuda argentina se desacopló del comportamiento general de los mercados emergentes. Mientras el ETF de estos mercados cayó un 0,4% en la previa, los bonos argentinos registraron ganancias entre 0,1% y 0,3%. Este jueves, el índice de economías emergentes bajó 1%, en contraste con la subida de los títulos argentinos.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, destacó que “el riesgo país consolida una mejora notable, tras una caída del 13,6% en junio y un recorte acumulado del 25,1% en lo que va del año. De este modo, los spreads soberanos reflejan una percepción de riesgo favorable, respaldada por un escenario internacional que mantiene un sesgo positivo para los mercados”.

En la Bolsa local, el índice Merval avanzó un 0,4% medido en dólares, aunque acumula una caída del 1,7% en las dos primeras jornadas de julio, tras haber cerrado junio en terreno negativo. La reciente compresión del riesgo país permitió un nuevo nivel para el Merval y se espera que se restablezca una correlación más estrecha con otras bolsas regionales, siempre que no haya novedades significativas a nivel doméstico. En los últimos dos meses, la mejora en la calificación crediticia por parte de Moody’s y Fitch contribuyó a sostener estos flujos internacionales.

Según Delphos Investment, “el Merval finalizó junio con una caída de 6,7% en dólares, reflejando la tendencia negativa de las bolsas latinoamericanas y otros mercados emergentes, aunque con mayor magnitud. El sector más perjudicado fue el de hidrocarburos, afectado por una baja del 22% en el precio del petróleo durante el mes y un descenso del 38% desde máximos, que impactó a todas las empresas del sector a nivel mundial. Otros sectores también sufrieron retrocesos en junio, aunque el bancario mostró mejor resistencia”.