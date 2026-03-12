El mayor banco de desarrollo de la región anunció que invertirá fondos «muy robustos» en Argentina

Las delegaciones de 48 países llegaron temprano este jueves por la mañana en micros a la sede de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) en Asunción, adornada en su ingreso con una pelota de futbol del tamaño de una casa sobre una fuente de agua y un mural con la imagen de Diego Armando Maradona, junto a Pelé y Valderrama, entre algunos de los principales astros futbolísticos de la región.

En uno de los salones del predio, donde se celebra la asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), su presidente, Ilan Golfajn, envió una señal de respaldo al modelo económico de Javier Milei y anticipó que habrá anuncios de fondos para la Argentina, justo cuando el gobierno busca sortear las restricciones para volver a los mercados internacionales.

«Estuvimos hablando con nuestro gobernador sobre cómo podemos trabajar el próximo año y el BID Invest tuvo un año fantástico en términos de inversión; Argentina fue el número uno en inversión del banco en América Latina», dijo el responsable del principal banco de financiamiento para el desarrollo en la región.

Consultado por Clarín sobre la posibilidad de ampliar el programa vigente de US$ 10.000 millones con el país, Goldfajn respondió que tiene un programa significativo de inversión para los próximos años. «Se va a anunciar algo muy robusto de inversión al sector público, pero siempre pensando en el crecimiento en el sector privado», afirmó.

En el día de su cumpleaños, el funcionario encabezó una conferencia de prensa por la mañana durante la segunda jornada de la asamblea anual del BID, que comenzó el miércoles y concluye el sábado en la capital de Paraguay. El país vecino gobernado por Santiago Peña fue elegido como sede del evento por la «estabilidad» de su plan económico, un modelo que Javier Milei dijo que busca imitar.

Luego del cierre de 22.000 empresas y la pérdida de 290.000 empleos formales en el sector privado en los últimos dos años en Argentina, el banco ratificó su apoyo al programa de La Libertad Avanza. «Hablando del modelo, compartimos algunos puntos; en primer lugar, pensamos que la consolidación fiscal es fundamental, un logro que tenemos que valorar todos», aseguró el jefe del BID.

En segundo lugar, se mostró de acuerdo con la idea de que el sector privado es fundamental para el crecimiento y destacó los proyectos de asistencia social. «Hemos trabajado en Argentina en la parte de protección social, tuvimos políticas claras de cómo proteger en estos cambios a los más vulnerables, con transferencias que se mantienen, y eso ha sido un poco nuestra contribución», sostuvo.

El stock de préstamos del banco en la región alcanzó los US$ 35.000 millones en 2025, incluyendo US$ 13.000 millones para el sector privado. Con un programa de US$ 10.000 millones, Argentina es el principal destino de los recursos del organismo multilateral. Durante la gestión de Javier Milei, el grupo ya aprobó proyectos por US$ 3.900 millones y quedan pendientes US$ 6.100 millones.

El tema principal de la cumbre es cómo acelerar el crecimiento y el desarrollo impulsados por el sector privado, en medio del temor provocado por la guerra en Medio Oriente, que impulsa el barril de petróleo por arriba de los US$ 100. Si bien la suba mejora las exportaciones argentinas, gatilló un aumento en la nafta del 7% en 12 días y afecta a los mercados, con una caída este jueves del 4,6% de las acciones argentinas en Wall Street y del 1% en los bonos soberanos.

En ese marco, Luis Caputo envió a la asamblea una comitiva encabezada por su viceministro, José Luis Daza, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne. Los funcionarios, algunos de los cuales viajaron desde Nueva York tras acompañar al Presidente en una gira con inversores, participarán de la junta de gobernadores junto a representantes de 48 países.

El BID viene de duplicar el financiamiento a la región respecto del 2022 y prevé alcanzar los US$ 500.000 millones en la próxima década en América Latina y el Caribe. En la junta, se discutirá el capital que inyectarán los países al banco, incluida la Argentina, y el plan del organismo. Los hombres de Caputo buscan refinanciar los pagos de deuda con el organismo, destrabar la llegada de dólares al país y financiar inversiones privadas.

El otro foco de interés de la cumbre, donde también se celebra un foro de inversores, son los minerales críticos. Según el BID, la región concentra un mercado que podría alcanzar hasta US$ 770.000 millones hacia 2040. La gestión de Milei viene de firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos; se comprometió a darle prioridad como socio comercial y de inversión en la extracción y procesamiento de minerales críticos.

El BID Invest, el brazo del banco para financiar empresas, invirtió US$ 1.800 millones en 2025. El miércoles, la minera Río Tinto anunció su primera exportación de litio desde Salta a China con un crédito de US$ 1.175 millones del BID, entre otros organismos. «Vemos que este crecimiento en Argentina, no es un año nada más; tenemos pensadas inversiones muy fuertes en 2026», dijo James Scriven, titular del BID Invest.

