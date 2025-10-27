El martes 28 de octubre, capacitación para exportar yerba mate argentina al mercado europeo

El INYM, junto a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional brindará el próximo martes 28 una capacitación virtual orientada a quienes estén interesados en adaptar yerba mate argentina a los gustos y exigencias del mercado europeo: desde el cumplimiento de normativas y etiquetados hasta el desarrollo de marca y la presentación de casos de empresas que ya lograron internacionalizarse.

La disertación se desarrollará de 11:00 a 12:00 hs, vía Zoom, y estará a cargo de Victoria de la Torre (Founder y CEO Southmatea) y Germán Sturc (Economista y desarrollador de negocios internacionales).

Los temas que se abordarán serán:

• Panorama internacional de la yeba mate

• Principales países consumidores

• Oportunidades en el mercado europeo

• Aspectos regulatorios

• Registros y etiquetados

• Recursos y herramientas para cumplir con las regulaciones.

• Cómo adaptar yerba mate a nuevos consumidores.

• Diseño de marca e identidad sensorial para mercados internacionales.

• Ejemplos de marcas que ya ingresaron al mercado global.

La actividad requiere una inscripción previa, la cual se puede realizar en el siguiente link: INSCRIPCIÓN