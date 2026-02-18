El Madariaga consolida su rol como centro de referencia en Diabetes con mayor complejidad

El Área de Diabetes del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga (HEADRM) cerró el 2025 con un balance marcado por la alta demanda asistencial, el fortalecimiento del trabajo interdisciplinario y una intensa agenda de capacitación en toda la provincia.

La responsable del Programa Provincial de Diabetes, Dra. Elizabet Méndez, destacó que fue “un año de muchísimo trabajo, con una gran demanda no solamente en lo asistencial ambulatorio, sino también en internación”.

Según precisó, se registraron más de 6.000 consultas en consultorios de control metabólico, cifra que refleja el volumen de pacientes que requieren seguimiento continuo. A esto se sumó un aumento en las internaciones de personas con diabetes, un dato que complejiza el escenario sanitario.

“Sabemos que las personas con diabetes se internan más frecuentemente, tienen más días de internación y presentan más complicaciones durante ese período”, explicó la especialista. En ese sentido, subrayó que el abordaje multidisciplinario “optimiza la calidad de atención y mejora los resultados clínicos”.

Trabajo interdisciplinario

La clave para prevenir complicaciones

El Área de Diabetes articula su labor con el área de enfermedades crónicas y con múltiples especialidades: clínica médica, cardiología, nutrición, dermatología, cirugía, traumatología, hemodinamia, cirugía vascular y psicología, entre otras.

En este esquema, la Dra. Méndez resaltó el rol estratégico del equipo de enfermería: “Es la puerta de entrada al circuito de atención, no solamente trabajando en educación, asesoramiento y seguimiento, sino también en la curación de heridas”.

La prevención de complicaciones graves, como las amputaciones, constituye uno de los pilares del trabajo cotidiano. “El equipo organizado y comprometido es lo que marca la diferencia”, sostuvo.

Capacitación y proyección regional

HEARTS-D y articulación internacional

Durante 2025, el servicio coordinó el proyecto HEARTS-D, enfocado en diabetes e hipertensión, que permitió capacitar equipos de salud de toda la provincia.

Para la profesional, esta iniciativa “posiciona al hospital como centro de referencia provincial y regional”, y consolida una política sostenida de formación de recursos humanos.

Además, se realizaron jornadas regionales y actividades académicas conjuntas con Paraguay. “Sabemos que equipos entrenados son los que van a dar mejor respuesta y van a mejorar el impacto en costos y calidad de atención”, afirmó Méndez.

Proyecto EDUGEZ

Impacto positivo en embarazadas y neonatos

Otro de los hitos del año fue la participación en el proyecto EDUGEZ en el Hospital Materno Neonatal de Posadas, centrado en la intervención educativa en equipos de salud y en mujeres embarazadas.

La iniciativa, que involucra a educadores, enfermeros, obstetras, kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos y parteras, mostró resultados positivos en la calidad de vida de las pacientes y en la reducción de morbimortalidad.

“Logramos resultados sumamente positivos y beneficiosos, mejorando la calidad de vida de nuestras pacientes”, remarcó la médica, quien destacó que estos avances “se logran solamente con un equipo organizado y motivado”.

Desafíos 2026

Más accesibilidad y fortalecimiento del equipo

De cara al próximo año, el objetivo será profundizar la coordinación y fortalecer la accesibilidad a la atención. “Queremos seguir reforzando la atención del equipo interdisciplinario, ya que esta es la clave del éxito”, concluyó la Dra. Méndez.

El desafío, aseguran desde el programa, será sostener el crecimiento alcanzado y continuar mejorando la calidad de atención en una patología que exige seguimiento permanente, prevención activa y un fuerte compromiso sanitario.