El laboratorio más importante del NEA está en Misiones y ahora puede detectar tuberculosis y virus respiratorios en menos de dos horas

En paralelo a la expansión tecnológica del diagnóstico, el LACMI avanza en la reforma de su sistema de atención al público. La herramienta central es la aplicación AlegraMed, que permite al paciente solicitar turno mediante videollamada, concurrir al laboratorio únicamente para la extracción de muestra y recibir los resultados directamente en su dispositivo móvil.

“El paciente que tiene la aplicación instalada puede, además de solicitar el turno, ver posteriormente sus resultados directamente en su aplicación sin tener que venir nuevamente al laboratorio”, explicó Martínez, y subrayó el impacto concreto: “Es sumamente importante, sobre todo para los pacientes que por ahí tienen traslados desde puntos más lejanos, tal vez de la provincia. De esa manera, optimizamos y le facilitamos y disminuimos el costo de traslado.”

Para un territorio como Misiones, donde la dispersión geográfica es una variable permanente de la ecuación sanitaria, evitar un segundo desplazamiento hacia Posadas no es un detalle de confort: es una diferencia real en el acceso a la salud.

Funciona en el ámbito del Parque de la Salud

El LACMI opera dentro del ecosistema del Parque de la Salud de Posadas, el complejo sanitario que nuclea al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga junto a una red de institutos, servicios y unidades de alta especialización como los Hospitales Materno Neonatal, Pediátrico y los Institutos del Cáncer y de Genética Humana. Esta localización no es casual: el Parque de la Salud fue concebido como un polo de referencia regional, y el laboratorio de alta complejidad es una de sus columnas vertebrales. La incorporación de tecnología PCR en tiempo real refuerza ese rol y proyecta al LACMI como referencia no solo provincial sino del noreste argentino.

La Fundación Parque de la Salud: inversión tecnológica como política sanitaria

Detrás de cada equipo incorporado, de cada plataforma digital implementada y de cada ampliación del alcance diagnóstico, hay una decisión de inversión que no surge espontáneamente. La Fundación Parque de la Salud cumple en ese proceso un rol articulador indispensable: gestiona, financia y coordina la incorporación de tecnología calificada al sistema público de salud de Misiones, actuando como puente entre las necesidades clínicas del hospital y los recursos necesarios para resolverlas.

La llegada del equipo de PCR en tiempo real al LACMI es, en ese sentido, un ejemplo concreto de esa política: no se trata de una adquisición aislada sino de una decisión estratégica que responde a un diagnóstico epidemiológico, a una demanda asistencial real y a un modelo de gestión que entiende la tecnología como condición del acceso igualitario a la salud. En Misiones, esa tarea tiene nombre y tiene sede: la Fundación Parque de la Salud.