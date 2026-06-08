El laberinto del horror: cómo es por dentro la casa donde mataron a Agostina Vega

Una vez que Agostina Vega, de 14 años, cruzó el portón blanco y oxidado de la casa de Claudio Barrelier, de 33, su paradero quedó desconocido. Durante una semana, su familia la buscó angustiada hasta que el sábado 30 encontraron su cuerpo descuartizado en un descampado de 240 hectáreas en el barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba. «Visualicé varios hombres, música fuerte y oscuridad dentro de esa casa», relató a Clarín una persona que trabaja en la zona.

Los investigadores sospechan que en la vivienda ubicada en Juan Del Campillo 878, Barrelier abusó, asesinó y descuartizó a la adolescente. ¿Cómo es el búnker del horror donde se habría cometido este brutal crimen?

La casa presenta un aspecto inquietante: su pintura naranja desgastada, persianas viejas y la humedad que ha teñido de negro la parte superior de las paredes generan una atmósfera lúgubre. La propiedad pertenece a Marianela, pareja de Barrelier, quien hasta el momento no se ha manifestado. En la casa vivían seis personas: Barrelier, Marianela, la hija de ambos de 11 años, Osvaldo Fassetta (47) y Ludmila y Matías, matrimonio amigo del principal acusado. Actualmente, el inmueble está bajo custodia policial.

El testimonio de un remisero fue clave para reconstruir los últimos movimientos de Agostina. El chofer declaró que la noche del sábado 23 de mayo la llevó hasta la esquina de Mariano Fragueiro y Juan Del Campillo, en barrio Cofico, donde la esperaba Barrelier, quien pagó el viaje. Durante el recorrido, la adolescente le contó que junto a Barrelier le harían “un regalo sorpresa” a su madre, Melisa Heredia, la misma versión que transmitió a sus amigas en un audio antes de desaparecer.

Las cámaras de seguridad de un centro odontológico cercano registraron la última imagen con vida de Agostina: se la ve caminando junto a Barrelier hacia su casa, ubicada a una cuadra y media del lugar donde la bajó el remis. Ambos ingresaron por el portón blanco alrededor de las 22:30 del sábado 23 de mayo. Posteriormente, no hay más registros de la joven. Inicialmente, Barrelier afirmó que la menor de las imágenes era su hija, pero luego reconoció que se trataba de la víctima.

Una mujer que prefirió resguardar su identidad contó a Clarín que semanas atrás pasó por la casa cuando se dirigía a su trabajo. “Fui a atender a mi consultorio en Cofico, tomé un colectivo y para evitar trasbordos caminé bastante por Juan Del Campillo. Pasé frente a la casa a las 16, a plena luz del día, y me pareció oscura, me dio temor y desconfianza”, relató. Observó que salían varios hombres, música fuerte, ventanas abiertas y una bandera colgada desde el techo. “Esa noche evité pasar por ahí para tomar el colectivo”, añadió.

Otro vecino, que también prefirió no identificarse, describió la vivienda como “un laberinto, con muchos recovecos, grande y larga”.

Antes de ser detenido e imputado por encubrimiento agravado, Fassetta brindó detalles a Clarín sobre la casa, en la que vivió un mes, desde el 23 de abril hasta el 23 de mayo. La Justicia ordenó varios allanamientos y secuestró elementos que serán peritados. Fassetta admitió que regresó a la casa el domingo 24 y notó que habían colocado un acolchado blanco donde dormía, en lugar de los grises que solía usar, y que todo estaba “muy limpio”.

El ingreso a la vivienda se realiza por el portón blanco y oxidado, único acceso al inmueble, según explicó Fassetta. Ese espacio funcionó en algún momento como taller, ya que cuenta con dos tableros de herramientas, y hoy tiene una cama donde él dormía. Se cree que en ese dormitorio fue donde Barrelier abusó y ahorcó a Agostina, dado que está junto a la entrada y al baño, pero aislado de las demás habitaciones.

Al avanzar dos escalones desde esa habitación se accede a un living con televisor, equipo de música y un baño. Al lado hay otra habitación sin uso, con cajas de libros y objetos, además de un baño. Desde allí, una puerta de madera da a un patio interno de la casa, que conecta con la cocina. En la cocina están las puertas de la habitación de la hija de Barrelier y Marianela, quienes estuvieron en la vivienda la noche en que desapareció Agostina.

Este sector se encuentra a unos 20 metros del portón de acceso y de la supuesta habitación donde ocurrió el crimen. En el patio una escalera conduce a la terraza, donde hay un departamento que habitaban Ludmila y Matías, amigos de Barrelier, y un galpón con objetos para vender, como ventanas de aluminio. Ellos también estuvieron en la casa durante las horas en que podría haberse cometido el homicidio.

El fiscal Raúl Garzón ordenó nuevos allanamientos el miércoles 3 de junio para buscar la ropa de Agostina y una extremidad de su cuerpo que no fue encontrada entre los restos localizados en el descampado de Ampliación Ferreyra. La Policía Científica retiró el colchón de la habitación que usaba Fassetta para analizarlo en busca de material genético y rastros de sangre, y comenzó a romper el piso para realizar excavaciones.

Según el fiscal, la autopsia determinó que la muerte ocurrió entre las 23