«El juez le otorgó al Presidente la impunidad de palabra»: el abogado de Ian Moche cuestionó el fallo favorable a Milei

Este lunes, se conoció el fallo del juez federal Alberto Osvaldo Recondo que le dio la razón a Javier Milei en la causa iniciada por la denuncia de Ian Moche, el joven influencer con autismo, que pidió que el mandatario eliminara un posteo de la red social X donde lo vincula con el kirchnerismo. Al respecto, Andrés Gil Domínguez, abogado de Moche, señaló que «el fallo es contradictorio» y advirtió sobre las consecuencias de la decisión judicial.

«El juez le ha otorgado al Presidente de la Nación la impunidad de palabra», marcó Gil Domínguez en diálogo con Radio Splendid AM990 esta mañana y consideró que esto «va más allá de los derechos de Ian, impacta en toda la comunidad».

«Estamos hablando de los límites a la función del Presidente en términos de su posición pública y afectando derechos de particulares», explicó.

Y señaló que a partir de este fallo de Recondo, ahora Milei «puede decir lo que quiere, porque no puede ser sometido a la justicia federal y siempre ejercerá su libertad de expresión como ciudadano común».

En esa línea, apuntó contra el magistrado, porque «ya tiene antecedentes». «Desde que asumió Javier Milei su juzgado ha sido una máquina de rechazar todo tipo de planteo que le llegó respecto a las medidas que ha ido tomando el presidente, desde el decreto 70/2023», indicó.

Asimismo, Gil Domínguez marcó que «el fallo es contradictorio» porque «este juez habilitó que la causa se tramite en la justicia federal, porque se trata de un presidente, pero después considera que no tuitea como presidente, con lo cual la tramitación es nula».

La denuncia presentada por la familia Moche inició hace algunos meses como una «medida autosatisfactiva», que solicitaba solamente la eliminación del tuit. Sin embargo, el fiscal federal Nº 2 de La Plata Oscar Julio Gutiérrez Eguía solicitó tratar la causa como un amparo, debido a que se trataba de una denuncia contra el Presidente de la Nación.

Esta decisión que fue confirmada por el juez federal de La Plata Alberto Osvaldo Recondo, a cargo el juzgado Nº 4, quien estableció la competencia federal para tramitar la denuncia, basado en el hecho de que el presidente Milei tiene la cuenta de la red social X verificada con la tilde gris, reservada para mandatarios.

Captura de la cuenta de X de Javier Milei.

«Me parece que no se dio cuenta cuando aceptó la competencia para tratar la causa que tenía implicancias en $LIBRA y ahora, sin fundamentos, volvió sobre sus pasos y sostuvo que no actuó como presidente», acusó el letrado en referencia a la denuncia por presuntas estafas que investiga la Justicia por el escándalo cripto.

Por otra parte, Gil Domínguez señaló que para el juez Recondo «el reposteo no afecta los derechos de Ian, cuando lo trato de ser ‘kuka’, pero no de ideología, sino en los términos que significa para el Presidente, con calificativos denigrantes de la persona».

Asimismo, el mandatario acusó a Moche de «ser un instrumento usado por (Sergio) Massa y Cristina Kirchner. Si eso no es ofensivo para una persona, no sé qué puede ser insultante», agregó el abogado.

«Es un juez que ignora la protección especial de los derechos humanos, para las personas con discapacidades y los niños», apuntó.

En esa línea, en una entrevista para Radio con Vos, agregó que «esta sentencia sirve como elemento reproductor de esa violencia generada por el Presidente en el ámbito digital».

«Es la máxima expresión de la crueldad y deja un mensaje muy claro: si me animo a ser cruel con un niño de 12 años, me animo a ser cruel con cualquiera que se me cruce en al camino», lamentó Gil Domínguez.

Y señaló que «no existen casos en que un Presidente ataque de esta manera y esté alojado en la libertad de expresión, mucho menos cuando el agredido es un niño de 12 años y una persona discapacitada».

«El presidente Milei, lejos de pedir disculpas, después de la denuncia, empezó a atacar a Ian y su familia», advirtió el abogado e indicó: «Todos pueden expresarse sin censura previa, pero después tienen que hacerse cargo».