El jefe de la NASA se refirió a las posibilidades de que exista vida extraterrestre: «Son bastantes altas»

Jared Isaacman, administrador de la NASA, el cargo más alto dentro de la agencia espacial, ofreció una reciente entrevista a CNN en la que abordó la posibilidad de vida extraterrestre, generando declaraciones destacadas.

Durante la charla, además de profundizar en los detalles de la misión Artemis II, que llevó a cuatro astronautas a orbitar cerca de la Luna, Isaacman fue consultado sobre si estamos solos en el universo.

En la entrevista, realizada el 5 de abril, un día antes de que la nave Orion de Artemis II sobrevolara la cara oculta de la Luna, el periodista Jake Tapper preguntó a Isaacman si la NASA considera la posibilidad de vida más allá de la Tierra al planificar sus misiones.

El administrador respondió que esta interrogante es fundamental para la agencia: “Nuestro trabajo es salir y tratar de desvelar todos los secretos del universo. Y una de esas preguntas es: ¿estamos solos? Eso es inherente a cada uno de nuestros esfuerzos científicos y de exploración”.

Ante la reiteración del presentador —“¿Estamos solos?”— Isaacman afirmó: “He estado en el espacio dos veces, pero no he encontrado ningún extraterrestre ni visto indicios de que hayamos sido visitados por alguna forma de vida inteligente. Sin embargo, considerando que existen dos billones de galaxias y una innumerable cantidad de sistemas estelares, diría que las posibilidades de encontrar algo que sugiera que no estamos solos son bastante altas”.

Tras esta declaración, la entrevista concluyó sin que el administrador brindara más detalles, generando expectativas entre la audiencia.

En el resto de la conversación, Isaacman se enfocó en la misión Artemis II, cuyo despegue desde Florida ocurrió el 1 de abril, y que actualmente lleva a cabo un sobrevuelo lunar como parte del programa Artemis.

Consultado sobre qué buscan los astronautas en la cara oculta de la Luna, Isaacman calificó la misión como “increíblemente emocionante” y explicó que en las próximas 24 horas explorarán esa zona para recopilar información clave sobre la nave espacial, especialmente sobre su sistema de soporte vital, fundamental para preparar futuras misiones como Artemis III en 2027 y Artemis IV en 2028.

Respecto al periodo de interrupción en las comunicaciones que enfrentará la nave Orion durante entre 30 y 50 minutos, el administrador aclaró que este “apagón” es un evento rutinario en vuelos espaciales, por lo que no constituye una preocupación principal. En cambio, destacó que el foco está en obtener datos del sistema vital de la nave, ya que es la primera vez que la tripulación vuela en esta configuración.

La misión Artemis II cumple con el objetivo de probar el soporte vital, la navegación y las comunicaciones de la Orion en órbita lunar. La NASA prepara una segunda misión de prueba tripulada que también orbitará la Luna sin descender a su superficie.

Las expectativas están puestas en Artemis IV, que prevé el regreso de astronautas a la superficie lunar por primera vez desde 1972, con un lanzamiento previsto para principios de 2028, aunque el calendario podría sufrir retrasos similares a los que afectaron a Artemis II.