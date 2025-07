El jefe de la ex AFIP reconoció que la evasión del IVA es la más alta desde la crisis del 2001

El director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, reconoció ante unos 100 abogados que la evasión tributaria del Impuesto al Valor Agregado (IVA) alcanza el 37% y está en «niveles similares a los de la crisis del 2001».

Así lo dijo en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en el que habló ante los principales socios de estudios icónicos como Bruchou & Funes de Rioja, Cassagne, Marval O’ Farrell Mairal, Bomchil, Beccar Varela y Pérez Alati, entre otros.

El comentario lo lanzó al pasar, en medio de un discurso centrado en la visión de La Libertad Avanza (LLA) de aplicar el principio de «inocencia fiscal». En ese sentido, contó que el ARCA tenía «información de todos y cada uno de los consumo de contribuyentes con tarjeta de crédito».

ARCA, «organismo ineficiente»

Pazo, que es el enviado del ministro de Economía, Luis Caputo, para controlar la ex AFIP, expresó que encabeza un organismo «con una administración que no es eficiente», donde «no hubo inversión en tecnología durante los últimos 7 años, pese a que esa sea la clave para la recaudación». «ARCA es un organismo ineficaz», remarcó.

Para que los argentinos confíen en un sistema tributario que no los perseguirá por haberse ocultado del Estado en el pasado, el jefe de la ex AFIP planteó que «no hay otra forma» de que se usen los ahorros en dólares y regresen al sistema si no se aprueba la ley que mandó el Gobierno al Congreso el mes pasado.

Esa ley, que busca modificar la ley penal tributaria y el régimen de procedimiento fiscal, permitiría incentivar el uso de los dólares en Argentina sin controles.

Pazo calcula que hay el equivalente a entre 5 y 10 bases monetarias afuera del sistema financiero legal, ya sea en el exterior o «abajo del colchón». Ese número estaría por encima de los 250.000 millones de dólares, y se fue ampliando permanentemente a partir de la crisis del 2001.

A la vez, el director Ejecutivo de la agencia de recaudación les pidió «ayuda» a los abogados para convencer al Congreso de la importancia de la sanción de esas leyes, que hoy «están trabadas por cuestiones ajenas al Gobierno».

Consultado sobre una próxima reforma tributaria, el funcionario declaró que se mantendrá tal como está el Impuesto a las Ganancias, «el tributo más lógico de todos», y que una simplificación debería ir por el lado de dejar de gravar la facturación.

Por otro lado, Pazo recordó que durante el gobierno de Javier Milei se achicó la ex AFIP en un 32% de su estructura, un 45% de los cargos jerárquicos y en 38 receptorías.