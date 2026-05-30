El intendente de Bariloche agarró una motosierra y cortó los históricos pinos de la Costanera: «Tenemos que mostrar nuestro lago»

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, encabezó personalmente la tala de los históricos pinos ubicados en la costanera de la ciudad, a orillas del lago Nahuel Huapi. La medida, que generó fuertes controversias, fue justificada por el jefe comunal con el argumento de que esos árboles “ya cumplieron su ciclo” y que su retiro permitirá “mostrar nuestro lago”, además de prevenir riesgos por la caída de ramas ante las condiciones climáticas.

Los pinos, plantados hace más de 60 años sobre la avenida costanera 12 de Octubre, comenzaron a ser cortados el 25 de mayo en un operativo que contó con la participación de equipos municipales y del propio intendente, quien estuvo vestido con un mameluco durante la tarea. Según Cortés, estas coníferas comenzaron a debilitarse y representan un peligro para los peatones, especialmente por acumulación de nieve y por ser una especie introducida que puede avivar incendios.

“Bariloche tiene que mostrar el lago Nahuel Huapi. No queremos que los árboles se caigan sobre alguien. La gente que camina temprano a trabajar tiene que mirar hacia arriba por temor. Este año, por los fuertes vientos, una rama cayó sobre una camioneta y el conductor se enojó y tuvo que acudir a la Municipalidad”, explicó el intendente a Clarín.

Asimismo, Cortés resaltó que los pinos no son autóctonos y que sus raíces levantan las veredas, lo que también obliga a reparaciones y representa un inconveniente para la infraestructura local. Ante las críticas de ambientalistas y sectores opositores, el intendente afirmó que se replantarán especies autóctonas más bajas, como rosas y pequeños árboles, para realzar la vista del lago desde la costanera.

El operativo de tala se extenderá por varios días hasta remover la totalidad de los pinos, incluso los que se pueden ver desde el emblemático Centro Cívico. Cortés aseguró que la mayoría de los habitantes respalda la medida, señalando que incluso descendientes de quienes plantaron esos árboles están de acuerdo en retirarlos debido a la peligrosidad que representan.

Las críticas no tardaron en llegar, especialmente desde la oposición. La concejal Julieta Wallace manifestó su rechazo al considerar que el intendente “arrasó con 100 años de historia barilochense”. Wallace recordó que el año pasado presentó una ordenanza de árboles singulares, aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante, la cual fue vetada por Cortés. En un video difundido en sus redes sociales, la concejal fue particularmente contundente: “Tu gestión es bruta porque sos bruto”.

Wallace explicó que los pinos de la costanera fueron plantados en 1946 por vecinos y cumplen una función protectora contra los vientos que vienen del lago, además de constituir parte del patrimonio histórico de la ciudad. “Pasás por encima de todo, pero no nos vas a ganar. Somos más”, advirtió.

El intendente, por su parte, afirmó contar con respaldo legal para ejecutar la tala y defendió la medida como un eje central de su gestión. El año pasado, había intentado someter a consulta popular el retiro de estos árboles mediante una consulta de diez puntos, pero el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro frenó el referéndum al considerar que Cortés excedió sus competencias al intervenir en un tema que compete al Concejo Municipal.

El fallo del tribunal respondió a un recurso presentado por cinco concejales opositores, y cuatro de los cinco jueces coincidieron en que la acción del intendente vulneró facultades propias del cuerpo deliberativo, anulando así la convocatoria popular.

Este conflicto refleja un fuerte debate sobre el equilibrio entre la preservación del patrimonio histórico-natural y las preocupaciones por la seguridad y planificación urbana en Bariloche.