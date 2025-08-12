El insulto del exembajador Diego Guelar contra Mauricio Macri por el pacto del PRO con La Libertad Avanza

Diego Guelar, el exembajador en China durante la gestión de Cambiemos y ahora candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires por la Ucedé, culpó al exmandatario Mauricio Macri de ponerle el «último clavo al cajón» del PRO al pactar con La Libertad Avanza.

Consultado por Radio Con Vos acerca de quién le puso el último clavo al cajón del PRO, respondió tajantemente: «Mauricio Macri, sin lugar a duda. Es el responsable. Para ser claro, lo voy a decir: un reverendo hijo de puta».

Ante la repregunta acerca de por qué lo considera un «hijo de puta», el diplomático argumentó: «No se puede romper una historia, aunque te haya pasado de chiripa. No entendiste que estabas arriba del caballo de la historia. A Mauricio Macri le tocó una circunstancia equivalente a la que le tocó en su momento a (Juan Domingo) Perón o (Hipólito) Yrigoyen».

«No sé si es elíptico. No es muy diplomático, pero efectivamente 20 años de haber conformado primero un partido municipal, porque así nace PRO. Después un partido nacional con representación en prácticamente todos los distritos. Durante un tiempo, los primeros tres o cuatro años, fue un fenómeno municipal. Pasa y da el salto a transformarse en un fenómeno nacional. Después lidera, porque lo hizo el mismo hijo de puta…Liderar una asociación que era curiosísima, un partido de centroderecha», sentenció.

Respecto del tono de sus declaraciones, el exdioplomático ironizó: Tengo una influencia. Estoy influenciado por la era Javier Milei, tengo el insulto más fácil, justo ahora que él dice que no lo va a hacer».

En ese marco, Guelar dijo desconocer las motivaciones del fundador del PRO para acordar con los libertarios, aunque deslizó la posibilidad de que «haya hecho un negocio personal», y recomendó «consultar con su psiquiatra, o con su gurú, o con quien sea, qué diablos le pasó».

«Yo no tengo una explicación racional y no me voy a guiar por cuentos e historietas. Entonces, digo ‘no sé’. Pero que es un hijo de puta no tengo la menor duda. El motivo se va a saber porque él es un personaje en la historia más allá de su intencionalidad», arremetió.

Diego Guelar durante la visita de Mauricio Macri a China durante su gestión al frente del Ejecutivo nacional.

En esa línea, el exfuncionario nacional agregó: «Uno podría decir que porque ahora tiene el campeonato internacional de bridge, el año pasado fue campeón sudamericano, entonces quizás en este momento su objetivo es ser campeón mundial, no sé. Si alguien me dice que ese es el motivo, me queda a poco».

«Fui precandidato los últimos ocho meses, hice la propuesta de tener una gran interna para relanzar esa gran alianza, Juntos por el Cambio, que entre febrero de 2023 y octubre ganó diez gobernaciones y 500 intendencias. Me pregunto dónde está toda esa gente. Yo estoy con una bronca absoluta ¿Ven muchas voces que representen ese fenómeno sociológico como fue semejante representación política, territorial, ideológica? Parecía que era la centroderecha. Ahora me tengo que resucitar como UCD, que me han hecho el honor de la candidatura como senador nacional. Será UCD la recomposición de ese mismo espacio con otra gente», recapituló.

Si bien repudió la alianza política del PRO con LLA, a la hora de analizar el modelo económico del gobierno libertario, Guelar dijo estar «totalmente» de acuerdo con las medidas impulsadas por Javier Milei «teniendo en cuenta la situación que heredaron».

A través de un posteo en su cuenta de X, el exfuncionario nacional le ofreció su candidatura a senador por la Ciudad al titular del SAME, Alberto Crescenti. «Acabo de proponer que Alberto Crescenti, el porteño más importante que tenemos, ocupe mi candidatura a Senador Nacional -que yo declinaría si él la acepta- no tengo duda que sería votado mayoritariamente…y sería el mayor aporte político de mi vida…», publicó.

Acabo de proponer que Alberto Crescenti, el porteño más importante que tenemos, ocupe mi candidatura a Senador Nacional -que yo declinaría si el la acepta- no tengo duda que sería votado mayoritariamente…y sería el mayor aporte político de mi vida… pic.twitter.com/ZFO3m2CXXh