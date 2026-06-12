El insólito «impuesto al agua» que asfixia a productores misioneros: Le reclaman $18 millones por usar una perforación propia

Darío Gotte, productor avícola de Posadas, denunció que la empresa estatal Aguas de las Misiones lo intimó por extraer agua subterránea para sus animales. «Mañana me van a cobrar por el aire que respiro», alertó.

La presión impositiva en la provincia de Misiones sumó un nuevo y polémico capítulo que encendió las alarmas en todo el sector productivo. Darío Gotte, propietario de la granja avícola Madre Selva y productor de huevos, reveló la insólita situación que atraviesa luego de recibir una millonaria intimación por parte de la empresa estatal Aguas de las Misiones.

En una entrevista con «El Show de los Impactos», Gotte detalló que la compañía le exige el pago de 18 millones de pesos en concepto de retroactivos y multas por la utilización de

una perforación de agua propia, la cual construyó con sus propios recursos para abastecer a sus aves de corral.»Hicimos una perforación para darle de tomar a los animales y Aguas de las Misiones nos intimó a pagar 18 millones de pesos. Si salimos a contar esto es para que se preparen todos los productores, porque tengan gallinas, patos o vacas, seguramente los van a intimar judicialmente», advirtió con preocupación el productor.

«Aunque juntes agua de lluvia te van a querer cobrar»

Durante la charla, Gotte explicó que la empresa estatal argumenta que el agua extraída pertenece a las napas subterráneas de la provincia (vinculadas al Acuífero Guaraní) y, por ende, consideran que se está haciendo un «usufructo» del recurso. Según el productor, la normativa es tan restrictiva que incluso afectaría a otros métodos de recolección:

• Sin alternativas: «Según estuve averiguando, aparentemente así juntes el agua del techo (lluvia) y lo uses para un fin productivo, te va a caer esta empresa a cobrarte», lamentó Gotte.

• Inversión privada, ganancia estatal: El conductor del programa recordó que realizar una perforación no es barato y que el Estado no aporta en el proceso, pero aparece para recaudar una vez que el sistema está en marcha.

• El origen del reclamo: La inspección en los pozos de su granja se realizó hace aproximadamente un año y medio, y la millonaria deuda acumulada se calculó a partir de estimaciones sobre el consumo de sus animales.

Un golpe directo a la competitividad misionera

La granja afectada es un emprendimiento familiar que cuenta con 180.000 gallinas ponedoras. Gotte remarcó que este tipo de medidas de «persecución» terminan destruyendo los márgenes de ganancia y vuelven inviable la competencia con otras provincias que no tienen estos gravámenes.

«No podemos competir con otras provincias que no tienen estos impuestos y que tienen los cereales al pie de la granja. Nosotros pagamos percepciones municipales, provinciales, tasas… es una cosa que asfixia. Nosotros le ponemos garra y corazón, pero necesitamos que nos saquen las pesas de sobre el lomo», exclamó.

El productor también alertó que cada insumo que compra (como el alimento balanceado o los medicamentos para las aves) ya llega con impuestos cargados en el precio final, incurriendo muchas veces en una doble imposición.

El riesgo de trasladar los costos al consumidor

Hacia el final de la entrevista, se analizó el impacto que esto tendrá en el bolsillo de los misioneros. Al verse acorralados por las deudas y las tarifas de la empresa estatal, los productores se verán obligados a trasladar el «impuesto al agua» al precio final del huevo, un alimento que hoy es clave en la canasta básica por su valor nutricional y su precio accesible.

El conductor del programa cerró con una dura reflexión sobre la fuga de empresas hacia provincias vecinas como Corrientes, donde se ofrecen exenciones impositivas y mayores libertades para producir, en contraste con el escenario de asfixia local.

Por el momento, el sector productivo se mantiene en estado de alerta ante lo que consideran un avance desmedido sobre la propiedad privada y los recursos básicos para el trabajo rural.

FUENTE: ElShowDeLosImpactos