El Indio Solari sorprendió en las redes con fotos de un ensayo y los fans se ilusionan con una vuelta a los escenarios

No todos los músicos son capaces de revolucionar las redes sociales con un sólo posteo, en una época en la que aparecen millones de cosas nuevas en la red cada segundo. Pero el Indio Solari volvió a mostrar que su relevancia y la pasión ricotera siguen intactas, al generar un mega revuelo con un simple clic.

En una publicación de Instagram, el cantante se mostró en el estudio junto a su banda, sin dar ningún tipo de explicación o previo aviso al respecto. En las imágenes, parece estar junto a su equipo en una sala de ensayo, en el mítico estudio Luzbola, ubicado en su casa-taller en Parque Leloir, Buenos Aires.

El impacto fue inmediato: la publicación recibió decenas de miles de reacciones y una catarata de comentarios con frases como “Alta junta”, “Qué alegría verte, Indio” o “Ahora tengo motivación para llegar a fin de año”. Y en un día, el posteo supero los 150.000 likes.

A juzgar por los comentarios, las fotos del vocalista con su grupo, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, bastó para desatar especulaciones sobre proyectos nuevos o una aparición inesperada en escena. Y aunque no hay nada confirmado, y hace poco el Indio confesó que su salud está cada vez peor, la esperanza entre sus seguidores de verlo en vivo una vez más no para de crecer.

El Indio Solari generó repercusión en las redes sociales tras mostrarse rodeado de músicos e instrumentos. Foto: @indiosolarioficial @kvkfotos

Un escenario que despierta nostalgia y emoción

Si bien cualquier posteo del Indio que indique la salida de nueva música emociona a los fanáticos, lo cierto es que las imágenes que publicó son extra especiales por un motivo: el lugar en el que fueron sacadas.

Desde hace años Luzbola funciona como el laboratorio creativo de Solari: ahí nacieron sus últimos discos con los Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en un espacio que él mismo montó en su casa. Cada vez que se muestra allí, los fanáticos encuentran pistas, señales, fragmentos de esperanza. Y esta vez no fue la excepción.

Muchos fans quieren ver al Indio Solari de sorpresa en los shows programados de Los Fundamentalistas. Foto: @indiosolarioficial @kvkfotos

Aunque no se acompañó la publicación de ninguna declaración sobre un show ni fecha concreta, los fanáticos ya activaron el modo “espera máxima”. La hipótesis de un nuevo trabajo discográfico empezó a tomar forma, y también la de una posible aparición de Solari con Los Fundamentalistas en los shows programados para los primeros días de diciembre.

La red social se inundó de relatos del pasado, de nostalgia, de peticiones vehementes: “Volvé, Indio”, “No nos dejes sin nuevas canciones”, “Queremos verte en vivo otra vez”. No se trata sólo de música: es una comunidad que aguarda un gesto, una señal, un “boom” que vuelva a juntar lo que un día se dividió, lo que quedó suspendido entre álbumes, entre silencios, entre ausencias.

El Indio Solari recibió cientos de mensajes pidiendo por su regreso a los escenarios. Foto: @indiosolarioficial @kvkfotos

Y mientras Solari mantiene su clásica hermeticidad artística -esa que lo hizo leyenda- la publicación de este ensayo vuelve a probar que no ha bajado la persiana: está ahí, trabajando en la oscuridad, dispuesto a saltar de nuevo, aunque sin asegurar nada.

En definitiva: las imágenes de un ensayo, la publicación sin palabras, el estudio con historia, las declaraciones propias llenas de franqueza sobre desgaste y salud… Todo suma para que los seguidores de El Indio no dejen de creer que lo que se está incubando es un nuevo capítulo.