El increíble proyecto Borghild: las muñecas sexuales diseñadas por Adolf Hitler

El proyecto Borghild fue una iniciativa de Adolf Hitler para evitar la propagación de la sífilis entre los soldados alemanes. En la mitología nórdica, Borghild es la personificación del atardecer y la luna, quien decide terminar con la luz del día e iniciar la noche.

La Wehrmacht había sufrido en Francia enormes pérdidas debido a la sifílis transmitida por prostitutas francesas.

El ​proyecto nació cuando Heinrich Himmler le escribió un informe el 20 de noviembre de 1940 indicándole que la Wehrmacht había sufrido en Francia enormes pérdidas debido a la sífilis transmitida por prostitutas francesas.

«El mayor peligro en París son las prostitutas abiertas e incontroladas, escogidas por los soldados en bares, salones de baile y otros lugares. Es nuestro deber impedir que los nuestros soldados arriesguen su salud sólo por una aventura rápida».

Los científicos alemanes probaron con distintos moldes corporales. Mandaron a llamar a atletas y actrices para que prestaran su figura.

Con ayuda de un especializado equipo de médicos y psiquiatras, Hitler mandó a hacer un prototipo de lo que él consideraba una «mujer ideal» para que cada soldado llevara en su mochila una de ellas.

La mujer ideal

El médico Olen Hanussen encargado en jefe del proyecto determinó que la muñeca debía medir 1,76 metros (tras descartar otros dos prototipos de 1,68 y 1,82 metros), tener el pelo rubio y ojos azules. Los labios eran gruesos y grandes, al igual que sus senos. Los brazos y las piernas eran largos, su vientre plano y el ombligo delicado.

Rudolf Chargeheimer, un famoso psiquiatra de la época determinó que los soldados debían sentir el acto sexual lo más realista posible. Por eso las muñecas fueron diseñadas con piel suave al tacto, gran flexibilidad y partes íntimas exageradamente detalladas.

La versión más fidedigna indica que la actriz húngara Käthe von Nagy fue contactada para que el proyecto se inspirara en su perfecta belleza pero esta declaró a posteriori que se habría negado.

​El propósito no «era sustituir a la honorable madre que espera en el hogar. Cuando el soldado haga el amor con Borghild no debe haber nada de amor solo sexo».

El modelo final en rostro y cuerpo.

En cuanto a los plásticos se optó por Elastolin derivado del caucho pero debido a la escasez de este material se sustituyó por Ipolex.

El prototipo de Borghild fue presentado en Berlín a los generales nazis que examinaron los orificios artificiales, el tacto y demás elementos de la muñeca y Himmler consideró el modelo como un éxito y mandó la construcción de 50 unidades para ser probadas en el frente ruso.

El final del proyecto

Pero las cosas no salían como eran previstas. Frank Tschakert, supervisor del proyecto, fue realista: «A veces las piernas son demasiado cortas y se ven deformadas, o la muñeca tiene una espalda ancha y brazos como un luchador. La apariencia general es siempre terrible y me temo que no hay solución».

Cada soldado alemán llevaba en su mochila algunos estuches de 3 preservativos cada uno.

Sin embargo se siguió con el proyecto Borghild. Un prototipo detrás de otro sin éxito.

El museo que contiene los elementos que quedaron del proyecto Borghild.

El final de las muñecas inflables llegó cuando Berlín fue invadida por los aliados y el Instituto de Higiene de las SS, donde estaban los planos y los prototipos de las muñecas, quedó destruido tras los bombardeos.