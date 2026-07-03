El incómodo momento de Andrés Ciro en el banderazo de los hinchas argentinos en Miami: un policía lo interrumpió cuando tocaba el Himno

Andrés Ciro Martínez protagonizó un momento incómodo este jueves durante el banderazo de hinchas argentinos en South Beach, Miami, en la previa del encuentro que la Selección Argentina disputará este viernes ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Mientras interpretaba el Himno Nacional Argentino con su armónica, un policía estatal le pidió que interrumpiera su actuación.

El cantante, líder de Los Piojos y Ciro y los Persas, ofreció un show en la concurrida zona de Miami Beach. Desde el techo de un motorhome patrocinado por una marca de cerveza, interpretó varios de sus temas más conocidos.

Sin embargo, cuando comenzó a tocar el Himno Nacional, un efectivo policial subió al vehículo y le exigió que detuviera la interpretación y descendiera. A pesar de las indicaciones de su compañero de banda, Ciro continuó tocando y finalizó la canción patria. Luego, exclamó: «¡Vamos Argentina!», mientras el policía le hizo un gesto para que lo acompañara.

El encuentro se realizó sobre Collins Avenue, entre las calles 83 y 84, donde Ciro y Los Persas pusieron rock al banderazo y a la previa del partido contra Cabo Verde en Miami. La actuación, breve y con algunos contratiempos, provocó que miles de argentinos que cantaban y agitaban banderas en la playa se acercaran a presenciar el mini show, organizado sobre un camión con auspicio cervecero.

Tras algunos ajustes de sonido, Ciro subió al techo acompañado por su pareja y bajista Luciana Valdés (Luli Bass) y Rodrigo Pérez. Cuando sonó el estribillo de “Tan Solo”, el público salió de la vereda y ocupó la calle para cantar y saltar, lo que obligó a cortar el tránsito. Los automovilistas mostraron paciencia y no protestaron con bocinazos.

No obstante, un policía subió al camión para interrumpir la presentación. “Nos matan, cortá”, le advirtió Rodrigo Pérez a Ciro, quien estaba tocando el himno con la armónica. Tras gritar “¡Vamos, Argentina!”, el cantante se retiró rápidamente hacia una camioneta blanca, prácticamente huyendo del lugar.

“Al menos pudimos tocar dos temas”, comentó Pérez a Clarín con una sonrisa, y agregó: “Se puso pesado el policía, eh”.

La presencia de Ciro en los Mundiales se ha convertido en una constante: ya participó en Rusia, Qatar y ahora en Estados Unidos, donde actuó en Dallas el 26 de junio y ayer en Miami. El ritual improvisado en las calles de Miami fue breve e intenso, con un final tenso que ahora quedará como una anécdota para recordar.