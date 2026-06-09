El IMAS integrará el Consejo Ejecutivo del Comité Hídrico Federal (COHIFE)

El IMAS integrará el Consejo Ejecutivo del Comité Hídrico Federal (COHIFE)En el marco de la Asamblea Ordinaria realizada en Buenos Aires, el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS) fue elegido como integrante del Consejo Ejecutivo del Comité Hídrico Federal (COHIFE) que por segundo año consecutivo será presidido por Córdoba.

En el encuentro, que reunió a representantes de las 23 provincias, CABA y la Nación, participaron de la elección de las nuevas autoridades Joaquín Sánchez y Mariano Grillo, administrador y viceadministrador del organismo provincial, respectivamente.

Rol estratégico

El nuevo Comité Ejecutivo del COHIFE para el período 2026-2027 quedó conformado por las provincias de Córdoba (presidencia) y Mendoza (vicepresidencia) reelectas en su mandato; Salta, Misiones, Entre Ríos, Santa Cruz y el Estado Nacional.

De esta manera y ratificando su rol estratégico en la gestión del agua en Misiones, el IMAS será el único representante de la provincia y de la región del NEA en la cúpula del ente público de carácter federal, creado para promover la gestión integrada, eficiente
y sustentable de los recursos hídricos del país.

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