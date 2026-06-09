El IMAS integrará el Consejo Ejecutivo del Comité Hídrico Federal (COHIFE)

En el marco de la Asamblea Ordinaria realizada en Buenos Aires, el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS) fue elegido como integrante del Consejo Ejecutivo del Comité Hídrico Federal (COHIFE) que por segundo año consecutivo será presidido por Córdoba.

En el encuentro, que reunió a representantes de las 23 provincias, CABA y la Nación, participaron de la elección de las nuevas autoridades Joaquín Sánchez y Mariano Grillo, administrador y viceadministrador del organismo provincial, respectivamente.

Rol estratégico

El nuevo Comité Ejecutivo del COHIFE para el período 2026-2027 quedó conformado por las provincias de Córdoba (presidencia) y Mendoza (vicepresidencia) reelectas en su mandato; Salta, Misiones, Entre Ríos, Santa Cruz y el Estado Nacional.

De esta manera y ratificando su rol estratégico en la gestión del agua en Misiones, el IMAS será el único representante de la provincia y de la región del NEA en la cúpula del ente público de carácter federal, creado para promover la gestión integrada, eficiente

y sustentable de los recursos hídricos del país.