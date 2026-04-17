El hijo de una prestamista de Manuel Adorni declara como testigo pero podría terminar siendo imputado en la causa

El próximo miércoles a las 9, Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que prestaron dinero al jefe de Gabinete Manuel Adorni para la compra de un departamento en Caballito, declarará como testigo ante el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, su testimonio podría derivar en una eventual imputación.

Fuentes judiciales sospechan que Feijoo habría facilitado a Adorni la adquisición del inmueble en condiciones ventajosas, actuando como un intermediario o prestando un “favor”. Según lo que se determine en su declaración, continuará como testigo o podría ser considerado cómplice en casos relacionados con dádivas o enriquecimiento ilícito. La investigación fue delegada por el juez Ariel Lijo al fiscal Pollicita, dada la relevancia del caso para el Gobierno.

La madre de Feijoo, Beatriz Viegas, quien declaró el miércoles ante Pollicita, afirmó que su hijo se encargó “de todo” relacionado con la venta del departamento, valuado en 230 mil dólares. Detalló además que Feijoo y Adorni se conocen porque sus hijos asisten al mismo colegio. Por otra parte, Claudia Sbabo, otra jubilada que también prestó dinero en esta causa, es la madrastra de Leandro Miano, socio de Feijoo en las empresas constructoras TJS Group y AVDA SRL.

El miércoles, Feijoo acompañó a su madre a declarar en los tribunales de Comodoro Py y fue captado por cámaras mientras salía del edificio sin realizar declaraciones.

Según la página web de TJS Group, empresa de la que Feijoo es socio, actualmente se encuentran en construcción tres edificios en el barrio de Caballito, entre otros proyectos. Durante un allanamiento a la inmobiliaria Rucci, que había puesto a la venta el departamento que perteneció al exfutbolista Hugo Morales, se secuestraron las reservas a nombre de Feijoo. Se investiga que él habría intervenido en la remodelación y posterior reventa del inmueble a Adorni por 230 mil dólares. Morales inicialmente pidió 330 mil dólares, pero luego bajó el precio debido a las malas condiciones del departamento, según su testimonio.

Beatriz Viegas, jubilada de 73 años, declaró que prestó 100 mil dólares sin intereses a Adorni, mientras que la otra prestamista, Claudia Sbabo, aportó otros 100 mil dólares. Los 30 mil dólares restantes para la compra fueron aportados por el jefe de Gabinete. Viegas explicó que obtuvo el dinero de la venta anticipada del boleto de un departamento en construcción, que vendió en 2024.

Fuentes judiciales cuestionan cuál fue la ganancia real de Feijoo, considerando que los gastos estimados de remodelación ascienden a 30 mil dólares. Además, Viegas figura en informes de Nosis como persona observada para la obtención de créditos, lo que indica un riesgo de incumplimiento en sus deudas, lo que hace poco creíble que sea la verdadera propietaria de los 100 mil dólares prestados sin intereses. Cuenta con PAMI como obra social y registra ingresos mensuales estimados entre 1.300.000 y 2.000.000 de pesos.

Por su parte, Feijoo, de 36 años, figura como gerente y socio en varias empresas vinculadas a la construcción, como TJS Group, Santino Building, AVDA SRL y Colcar Merbus SRL.

En agosto del año pasado, en una entrevista para la revista Forbes, Leandro Miano, socio fundador y director de TJS Group, hizo referencia al incremento de los costos de la construcción. Indicó que detectar una brecha significativa en los costos sería descabellado, especialmente en un contexto donde el valor de la construcción es alto y los márgenes de ganancia son bajos, debido a que los precios de las propiedades no acompañan el aumento de los gastos. Además, agregó que hasta hace poco las utilidades eran importantes, por lo que no se prestaba excesiva atención a cada rubro de gasto y que las pérdidas por desviaciones eran consideradas irrelevantes.

Miano es uno de los empresarios actualmente involucrados en la investigación relacionada con Adorni.