«El hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni»: la escribana del jefe de Gabinete explicó cómo hizo para comprar el departamento de Caballito sin intereses

Adriana Nechevenko, escribana de Manuel Adorni, aclaró que en la compra del departamento ubicado en la calle Miró al 500 no intervino ninguna inmobiliaria, ya que se trató de una «hipoteca por saldo de precio» entre particulares debido a que «son conocidos».

En diálogo con Infobae en Vivo, Nechevenko explicó: «Que yo sepa, no hubo inmobiliaria. De hecho, la operación se hizo porque son conocidos, amigos. Por eso es lógico que no haya intereses». Además, detalló que «el hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni porque los chicos van al mismo colegio. Una cosa de esas».

La escribana precisó que esta modalidad implica que el comprador entrega una suma acordada con el vendedor, generalmente menor al total, y el saldo restante se paga en un plazo determinado. «No logro entender de dónde salió lo de las 12 cuotas. Esto es lo que se llama en la jerga ‘una hipoteca por saldo de precio’. Quiere decir que una persona que quiere comprar un inmueble entrega un monto acordado y el resto queda a pagar», señaló.

Ante la consulta sobre si Adorni le pidió que gestionara a dos personas para que le prestaran dinero, Nechevenko respondió: «No, es que no hubo dos personas que le prestaron plata. Hablamos siempre del departamento de Miró… Las mismas vendedoras dicen ‘en lugar de cobrar el total del precio, cobro un poquito, un porcentaje y el resto me lo pagás a un año’». Al ser consultada sobre quién contactó a las vendedoras, la escribana respondió de forma categórica: «Él, yo no».

Respecto al origen de los fondos que utilizó Adorni para la compra, Nechevenko afirmó que «no es obligatorio que lo explique», dado que se trataba de un monto menor. «No es obligatorio que yo le pida la documentación respaldatoria ni mucho menos. No es el caso de que me vienen con 500 mil dólares porque ahí hablamos de otra cosa», añadió.

Por último, indicó que para reunir los 200 mil dólares, Adorni planea utilizar el dinero de la venta de su departamento ubicado en Asamblea, donde residía. Nechevenko reconoció que esa propiedad está hipotecada bajo una modalidad común, «donde le prestaron plata y tiene interés». Sobre esa hipoteca, agregó: «Paga intereses y capital al final. Creo que vence ahora, pero es prorrogable entre las partes y pueden acordar lo que gusten».

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