El hijo de Cacho Deicas le respondió a Marcos Camino, por el conflicto de Los Palmeras: “El tiempo pondrá todo en su lugar”

Luego de confirmarse su desvinculación de Los Palmeras, Rubén «Cacho» Deicas eligió alejarse del foco mediático para priorizar su salud, afectada por un ACV isquémico sufrido a comienzos del año.

A raíz del delicado episodio que lo mantuvo internado durante cinco días en enero, el cantante acusó al acordeonista Marcos Camino de haberle enviado una carta documento con la intención de forzar su salida del grupo de cumbia y ante sus declaraciones, la banda no tardó en emitir un comunicado oficial al respecto.

Cabe recordar que, tras el ACV isquémico que sufrió el emblemático vocalista de Los Palmeras, el acordeonista acusó a los allegados de Rubén Deicas de haberle impedido mantener contacto directo con él y Luciano, hijo del cantante, lo desmintió públicamente, generando tensiones entre su padre y el histórico conjunto musical.

No obstante, el intérprete nunca regresó a la agrupación y utilizó su cuenta oficial de Instagram para revelar que había recibido una carta documento en la que le solicitaban disolver su vínculo con el grupo, alegando incumplimiento laboral por no haberse presentado a los shows ni a sus obligaciones, situación que, según contó, ya le habían planteado informalmente en varias ocasiones desde su ACV.

Marcos Camino y Cacho Deicas

Lejos de negarlo, Los Palmeras confirmaron oficialmente la desvinculación de Cacho Deicas a través de un comunicado oficial, lo que generó malestar entre los fanáticos del grupo y en medio del fuerte apoyo de sus seguidores, el cantante expresó su agradecimiento por las muestras de cariño recibidas durante la disputa legal con sus antiguos compañeros.

A pesar de que, desde entonces, tanto Deicas como Camino habían evitado hablar del tema, en los últimos días, Marcos mantuvo una entrevista con El Litoral y dio su versión de los hechos.

En la misma, negó que todas las versiones que se dijeron acerca de la salida de Cacho fueran ciertas, como que él lo echó, que le debía dinero o que se lo trataba como un empleado.

Los Palmeras

Además, Camino explicó que quien inició las cartas documento fue el entorno de Deicas, luego de que sufriera el ACV, indicando que no estaba en condiciones para seguir con la agenda de la banda.

“Nos dolía muchísimo el hecho de que se dijera que Los Palmeras lo dejaron abandonado, sin trabajo. Porque no es así y porque él es socio. No se puede echar a un socio… ¿entendés? Ahí está la equivocación, que la gente crea que él es empleado nuestro; él es parte de Los Palmeras… no es un empleado”, aseveró.

Y, en cuanto a la enfermedad de su ex compañero, sumó: “No podíamos correr el riesgo de que se muera en el escenario”.

Marcos Camino y Cacho Deicas

La palabra del hijo de Cacho Deicas tras los dichos de Marcos Camino

En medio de la interminable guerra entre los miembros de Los Palmeras, el periodista Juan Etchegoyen se comunicó con Lucho, el hijo de Cacho Deicas, para saber su opinión al respecto.

Con un breve pero contundente mensaje, el hombre respondió: “Juan, te agradezco tu contacto, pero no doy notas ni hablo porque seguimos la línea de mi viejo, de no querer responder por respeto al grupo y a la gente que lo sigue hace muchos años. El tiempo pondrá las cosas en su lugar. Espero lo entiendas. Saludos”.

Luciano Deicas, hijo de Cacho Deicas

Cabe aclarar que ningún miembro de la familia Deicas se había pronunciado en lo que va del año acerca del conflicto, poniendo en duda la continuidad de la banda.

“Lo que sienten de la familia es bronca porque piensan que Marcos de alguna manera usó los problemas de salud de Cacho para dejarlo afuera y jubilarlo del grupo”, aseveró el periodista.