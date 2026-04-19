El hallazgo de un plano secreto permite ubicar la casa de Shakespeare en Londres

El hallazgo de un plano desconocido ha permitido a la académica británica Lucy Munro ubicar con precisión la única vivienda londinense de William Shakespeare (1564-1616), adquirida en 1613 en el barrio de Blackfriars. Este descubrimiento ofrece una nueva perspectiva sobre la última etapa de su vida y su trayectoria profesional.

Aunque se sospechaba la existencia de una propiedad vinculada al dramaturgo en esa zona, donde actualmente hay una placa conmemorativa, tres documentos hallados por Munro en los archivos londinenses y nacionales demuestran «sin lugar a duda» su ubicación exacta, según explicó la experta.

La profesora de literatura moderna temprana en King’s College London encontró un plano fechado en 1668 que revela por primera vez la planta en forma de L y las dimensiones de la casa, situada entre la antigua Gran Puerta del convento dominico de Blackfriars y la actual calle St Andrew’s Hill, cerca de la catedral de San Pablo.

Además, los registros de propiedad recuperados permiten reconstruir la cadena de titularidad del inmueble, en la que figura el propio Shakespeare. Estos documentos incluyen detalles de la venta de la vivienda en 1665 por parte de su nieta Elizabeth Barnard, así como su reventa en 1667 por el nuevo propietario, Edward Bagley.

Munro indicó que la compraventa original se realizó por 300 libras de la época (equivalentes a 345 euros), aunque el valor pudo ser mayor. Bagley revendió la propiedad por 35 libras un año después del Gran Incendio de Londres, que destruyó gran parte de la ciudad. Según la investigadora, la nieta de Shakespeare tuvo suerte al venderla cuando lo hizo.

La académica destacó la importancia de este hallazgo, ya que proporciona una mejor idea de la escala del edificio, que contaba con una sección de aproximadamente 59 metros cuadrados orientada de este a oeste, y facilita la comprensión del entorno urbano inmediato. «En conjunto, nos permite entender con mayor claridad qué compró Shakespeare hacia el final de su vida y el contexto de su propiedad», afirmó.

Estos nuevos datos invitan, además, a reconsiderar la última etapa de la carrera del dramaturgo. «A menudo se asume que Shakespeare se retiró a su ciudad natal, Stratford-upon-Avon, alrededor de 1613, pero su inversión en Blackfriars ese año y las obras que escribió entonces sugieren que mantenía una actividad profesional y financiera activa en Londres», señaló.

Munro sostiene que el bardo adquirió esta vivienda no como una simple inversión, sino para residir en ella, ya que se encontraba a cinco minutos a pie del teatro de Blackfriars, donde desde 1608 actuaba la compañía en la que él era dramaturgo y actor.

Shakespeare tenía participación económica tanto en la sala cubierta de Blackfriars —de la que no quedan vestigios— como en el cercano teatro al aire libre Globe, construido en 1599 con maderas del Curtain Theatre, ubicado en el barrio de Shoreditch, donde inició su carrera.

El teatro Globe sufrió un incendio en 1613 durante una representación de «Enrique VIII». Hoy, una reconstrucción moderna se erige en la ribera sur del Támesis, no lejos de la casa londinense de Shakespeare, mientras que las ruinas originales permanecen aproximadamente a 230 metros bajo el subsuelo de una vivienda.

Por otra parte, los yacimientos excavados del Teatro Curtain en Shoreditch se integrarán en un futuro museo. Según Munro, Shakespeare llegó a Londres a finales de la década de 1580, y la primera compañía teatral en la que aparece registrado es Lord Chamberlain’s Men en 1594.

Aunque en 1614 aún se le asocia con la capital británica, no está claro si residía allí de forma continua. La experta planea esclarecer estos aspectos en dos futuros libros: uno dedicado a los teatros y otro que revisará su colaboración con John Fletcher, con quien escribió las últimas obras de su carrera.

Agencia EFE.