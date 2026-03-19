El guitarrista de AC/DC Stevie Young fue internado en Buenos Aires antes de los shows en River

El guitarrista de AC/DC, Stevie Young, fue internado en un sanatorio de Buenos Aires poco después de su llegada al país, en la previa de los shows que la banda tiene programados en el estadio de River Plate.



Según informó un portavoz del grupo a la agencia Reuters, el músico fue ingresado “por precaución” y se encuentra realizando estudios médicos. Desde el entorno de la banda llevaron tranquilidad sobre su estado de salud.

“Stevie está bien y de buen humor. Tiene muchas ganas de subir al escenario”, indicaron, en relación a los conciertos previstos para el 23, 27 y 31 de marzo en el marco del Power Up Tour.

Expectativa por los shows en Argentina

La banda australiana llegó al país como parte de su gira mundial, que ya pasó por Europa, Estados Unidos, Australia y Sudamérica, y que marca el esperado regreso del grupo a la Argentina tras más de una década.

Los recitales en River generan una fuerte expectativa entre los fanáticos locales, que aguardan el regreso de una de las bandas más emblemáticas del rock internacional.

Quién es Stevie Young

Stevie Young, de 69 años, es guitarrista de AC/DC desde 2014, cuando reemplazó a su tío Malcolm Young, uno de los fundadores del grupo, quien se retiró por problemas de salud y falleció en 2017.

Desde entonces, se consolidó como parte estable de la formación que continúa llevando adelante el legado de la histórica banda.

Por ahora, sin cambios en la agenda

Hasta el momento, no hubo anuncios oficiales de suspensión o reprogramación de los conciertos, por lo que se mantienen las fechas previstas en Buenos Aires.

La situación sigue en desarrollo y se espera un parte médico más preciso en las próximas horas.