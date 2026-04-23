El gremio bancario anunció un paro en el BCRA para el lunes 27 de abril: cómo afectará la huelga a los demás bancos

La Asociación Bancaria anunció un paro de 24 horas para el próximo lunes 27 de abril, en el marco de un conflicto con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que surge por el cierre de dependencias y el riesgo de despidos.

La medida se confirmó tras denunciar la “falta de diálogo” con las autoridades y advertir sobre posibles cesantías en el sector.

Según informó el gremio, la protesta se efectuará en los 21 tesoros regionales del BCRA distribuidos en todo el país, donde se concentra la logística de efectivo. En estas sedes se prevé un cese total de actividades, lo que implicará la interrupción del traslado y abastecimiento de dinero a las entidades financieras.

El conflicto se originó por la decisión del Banco Central de cerrar al menos 12 tesoros regionales, una medida que, según el sindicato, pone en riesgo unos 32 puestos de trabajo. Además, desde La Bancaria denunciaron intimidaciones hacia los trabajadores involucrados.

En este contexto, el gremio advirtió que, si no hay avances en las negociaciones, el plan de lucha podría profundizarse con nuevas medidas de fuerza que se extenderían a otros sectores del sistema financiero.

Aunque el paro se concentrará en áreas específicas del Banco Central, su impacto podría sentirse en toda la operatoria bancaria. Al no producirse traslado ni reposición de efectivo, algunas entidades podrían enfrentar dificultades para abastecer cajeros automáticos o realizar operaciones que dependan de la logística de caudales.

No obstante, se espera que los servicios digitales, como el home banking, las billeteras virtuales y los pagos electrónicos, continúen funcionando con normalidad, lo que permitiría mitigar parcialmente las consecuencias para los clientes.

Esta medida se inscribe en un clima de creciente tensión entre el gremio y las autoridades económicas, sumando un nuevo foco de conflicto en el sistema financiero amid la discusión sobre empleo y reestructuración del Banco Central.