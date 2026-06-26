El Gobierno subasta un terreno en Palermo desde US$ 4,3 millones: dónde está y por qué su ubicación es estratégica

El Gobierno nacional avanza con una nueva venta de activos inmobiliarios del Estado. A través de la Resolución 99/2026, publicada en el Boletín Oficial, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) autorizó la convocatoria a una subasta pública electrónica para la venta de un terreno ubicado en avenida Córdoba 5405/11, en el barrio porteño de Palermo.

La ubicación del predio es uno de sus principales atractivos. Se encuentra sobre uno de los corredores más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, en una zona con alta demanda inmobiliaria, buena conectividad y proximidad a polos comerciales, gastronómicos y de oficinas.

El terreno, cuyo precio base es de US$ 4.332.155, tiene una superficie de 1.155,72 metros cuadrados. Los interesados podrán inscribirse hasta el 5 de agosto a las 12 horas, mientras que la subasta electrónica se realizará el 13 de agosto a las 14 horas, a través de la Subasta Pública N° 392-0048-SPU26, sistema obligatorio para transacciones del Sector Público Nacional.

Según la tasación del Tribunal de Tasaciones de la Nación, el predio tiene un valor venal de $6.130 millones, equivalente a US$ 4.332.155 considerando un tipo de cambio de $1.415 por dólar vigente al 12 de mayo de este año. Aunque inicialmente se había fijado un precio base de $5.517 millones (US$ 3.898.939), la AABE resolvió establecer un valor de partida más alto.

Una parte del terreno fue desafectada de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) mediante la Resolución 78/2026, publicada el 18 de mayo. Además, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos determinó que el inmueble no posee valor patrimonial, eliminando así posibles restricciones para su venta.

Esta operación forma parte de la política del Gobierno nacional destinada a desprenderse de inmuebles estatales considerados prescindibles o que no se vendieron en procesos anteriores. La resolución hace referencia al Decreto 950/2024, que instruyó a la AABE a impulsar la venta de bienes inmuebles incluidos en distintos decretos y decisiones administrativas. Asimismo, la AABE aprobó el pliego de bases y condiciones particulares que regirá la subasta electrónica.

Una vez concretada la venta, los fondos obtenidos, descontados los gastos de la operación, se distribuirán conforme al Decreto 1382/2012, que regula el destino del dinero proveniente de la venta de inmuebles del Estado.

### Un mercado con creciente oferta de tierras públicas en venta

La subasta del terreno en avenida Córdoba se suma a una serie de remates de inmuebles públicos en la Ciudad de Buenos Aires durante las próximas semanas. Por ejemplo, el 3 de julio el Banco Ciudad subastará un lote de 395,6 m² ubicado en la estratégica esquina de las avenidas Santa Fe y Pueyrredón, en Recoleta, con un precio base de US$ 1,679 millones. Este terreno presenta la particularidad de que parte de su planta baja y subsuelo alberga uno de los accesos a la estación Santa Fe-Carlos Jáuregui de la Línea H, por lo que el futuro comprador deberá respetar una servidumbre administrativa a favor de Subterráneos de Buenos Aires.

Además, el 21 de julio Playas Ferroviarias de Buenos Aires (PFBA) subastará dos parcelas en avenida Juan B. Justo, en Palermo, cerca de Distrito Arcos, con un precio base de US$ 9,27 millones. Los lotes suman 1.515,68 m² y cuentan con un potencial constructivo de más de 15.000 m², orientados a captar el interés de desarrolladores inmobiliarios.

En conjunto, estos tres inmuebles superan los 3.000 m² en algunas de las zonas más cotizadas de la Ciudad de Buenos Aires. El lote de Juan B. Justo es el de mayor escala y capacidad de desarrollo, mientras que el predio de avenida Córdoba representa una nueva venta impulsada por la AABE en línea con la política de enajenación de activos públicos.

### Cómo funcionan las subastas de la AABE

Las subastas públicas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado se realizan íntegramente en forma electrónica a través de SUBAST.AR, la plataforma oficial del Estado nacional disponible en el portal COMPR.AR. Desde allí, los interesados pueden registrarse, consultar los pliegos, realizar consultas e inscribirse para participar en cada proceso.

### Cómo participar en una subasta de la AABE

Quienes deseen participar deben seguir estos pasos previos:

– Registrarse como oferente en el portal COMPR.AR, dentro del módulo de subastas públicas, para obtener usuario y contraseña.

– Consultar y descargar el pliego de bases y condiciones, donde se detallan las características del inmueble y los requisitos de la operación. Este documento está disponible en COMPR.AR y en el sitio web de la AABE.

– Realizar consultas exclusivamente a través de la plataforma y dentro del plazo establecido. La AABE puede emitir aclaraciones hasta un día antes del cierre de la inscripción.

– Solicitar una visita al inmueble enviando un correo electrónico a visitassubastas@bienesdelestado.gob.ar.

– Inscribirse en la subasta correspondiente antes de la fecha límite fijada y cumplir con todos los requisitos establecidos en el pliego.