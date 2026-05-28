El Gobierno renovó los vencimientos de deuda: extendió el 30% más allá de las elecciones

El Gobierno colocó deuda en pesos y, en parte, en dólares por un total de $12,6 billones en la licitación realizada este miércoles, alcanzando una renovación del 114% sobre vencimientos por $11 billones.

La Secretaría de Finanzas recibió 4.931 ofertas por un valor efectivo total de $16,14 billones, rechazando cerca de $3,6 billones en propuestas. Del monto adjudicado, $10,75 billones correspondieron a deuda en pesos, de los cuales $8 billones fueron extendidos hasta antes de octubre de 2026, reflejando la preferencia de los inversores por evitar la exposición a una eventual renegociación bajo una nueva administración.

“El 70% de lo captado en pesos vence antes de las elecciones generales”, señaló Pedro Siaba Serrate, jefe de estrategia de PPI.

El instrumento más demandado fue la Letra del Tesoro capitalizable en pesos (Lecap) con vencimiento el 15 de septiembre de 2026, un título nuevo que concentró el 41% del total adjudicado en pesos, por $5,15 billones, con una tasa de corte del 26,68% anual efectiva.

El segundo título en demanda fue el bono a tasa TAMAR (Bontam) con vencimiento el 31 de agosto de 2028, que representó el 30% de la colocación. El Tesoro captó $3,76 billones con una tasa de corte del 35,53%. Este es el único instrumento que vence después de los comicios.

Los bonos ajustados por CER (Boncer) también mostraron demanda, captando $1,30 billones con un rendimiento de CER más 5,06% para los plazos hasta septiembre de 2027, mientras que los que vencen en marzo de 2027 cerraron con una tasa de CER más 2,00%.

Una novedad fue el fuerte regreso de la demanda por instrumentos atados al dólar. El Tesoro ofreció dos letras dollar linked nuevas, con vencimiento el 31 de julio de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

“Por el lado de la demanda, la sorpresa fue el aumento en la preferencia por instrumentos dollar linked, que representaron el 14% del adjudicado, cuando en licitaciones anteriores no superaban el 5%. Sin embargo, la mayor demanda se concentró en Lecap y Bontam”, explicó Valentín Gómez García, analista de Adcap.

En el segmento en dólares, se recibieron ofertas por US$624 millones, de los cuales se adjudicaron US$346 millones. El Bonar 2027 cerró con una tasa efectiva anual del 5,12%, mientras que el Bonar 2028 lo hizo al 8,49%, reflejando la prima que exige el mercado por cruzar el umbral electoral del próximo año.

Con esta licitación, el Gobierno habría colocado ya US$3.346 millones en títulos destinados al mercado doméstico.

Según Siaba Serrate, el Tesoro captó más pesos de los que vencían, a costa de ofrecer un premio de tasa en casi todos los instrumentos licitados. Asimismo, estimó que la Lecap pagó alrededor de un punto porcentual más en tasa efectiva anual respecto al mercado secundario del viernes.

“Las tasas de corte se ubicaron mayormente en niveles de mercado secundario, tanto en tasas fijas como en Boncer y Bontam, aunque las nuevas letras dollar linked sí cortaron con premio”, agregó Gómez García.