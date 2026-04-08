El Gobierno quiera evitar que escale el conflicto con el servicio de colectivos y convocó a las empresas a una reunión el jueves

Tras las advertencias de medidas por parte de las empresas de transporte de pasajeros ante la falta de resolución en su reclamo por la actualización de los subsidios, el Gobierno nacional convocó a las compañías de colectivos a una reunión este jueves a las 10:30 en la Secretaría de Transporte, con el objetivo de avanzar hacia una solución.

Aunque en la convocatoria no se detallaron los lineamientos del acuerdo buscado, la cartera liderada por Fernando Herrmann negociará la actualización de los subsidios para normalizar un servicio que actualmente presenta demoras y evitar una paralización total.

El foco principal está puesto en el subsidio al gasoil, cuyo precio por litro, medido en enero pasado, rondaba los $1.700 y hoy asciende a $2.100. Esta diferencia es uno de los puntos centrales de la discusión, ya que las empresas reclaman la actualización de los subsidios en función del costo vigente.

Al encuentro asistirán las diferentes cámaras empresariales del sector: CTPBA, Ceutupba, CEAP y CETUBA.

Como gesto previo al diálogo, el Gobierno confirmó que este miércoles se realizarán las transferencias correspondientes a los subsidios de abril, respetando el cronograma habitual.

No obstante, el malestar en el sector privado persiste. Los empresarios aseguran que no existe un diálogo fluido y que no mantienen reuniones formales desde enero, cuando se definió el primer ajuste tarifario del año.

Desde la Casa Rosada, en tanto, se recuerda que el boleto ya sufrió dos aumentos consecutivos: pasó de $494,83 a $650 en febrero y alcanzó los $700 en marzo, lo que representa una suba del 41% en lo que va de 2026. Según el Gobierno, estos incrementos contrastan con la percepción empresarial, que sostiene que los costos operativos superan ampliamente los ingresos generados por pasajes y compensaciones estatales.