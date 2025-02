“El gobierno provincial nos dejó a la deriva”, manifestaron productores yerbateros de San Pedro

En una asamblea, productores yerbateros de San Pedro denunciaron la falta de apoyo del gobierno provincial, exigiendo un precio justo para la yerba y advirtiendo sobre la imposibilidad de seguir operando con los precios actuales.

Los productores yerbateros de San Pedro expresaron su frustración y descontento tras una asamblea en la que acusaron al gobierno provincial de dejarlos “a la deriva” frente a la crisis económica que atraviesa el sector. Jessika Behmetiuk, una de las productoras presentes, indicó a Radio Social Club que en la reunión no se presentó ninguna autoridad provincial, lo que refleja, según ella, la falta de compromiso por parte de las autoridades con los productores de la región.

Con el precio de la yerba actual, los productores aseguran que no pueden cubrir los costos de producción, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de la actividad. Además, denuncian que los pagos que reciben por su producción son mixtos, una parte en efectivo y otra en cheques con plazos de 60 a 90 días, lo que complica aún más su situación financiera.

En medio de este panorama, los productores decidieron presentar una nota a los secaderos locales, solicitándoles que se pongan del lado del productor y el colono, exigiendo un precio que permita cubrir los costos de producción. “La grilla de costos del INYM establece 352,29 pesos, y hablamos de un porcentaje de ganancia del 30%. Pedimos que los secaderos acompañen esta solicitud”, explicó la productora y agregó que los productores no pueden seguir vendiendo por debajo del costo de producción.

En la misma línea, la cooperativa de San Pedro emitió un comunicado en el que se anunció que pagaría 270 pesos por la yerba, lo que agrava aún más la situación, según los productores, pues este precio está muy por debajo del valor necesario para cubrir los costos.

La frustración ha llegado al punto de que los productores de San Pedro han decidido tomar medidas drásticas. En la asamblea, se acordó dar un plazo de 48 horas para la circulación de yerba y, de no llegar a un acuerdo, paralizar la salida del producto de la localidad. “Que la gente tome conciencia de que no podemos vender el producto por debajo del costo de la grilla de precios del INYM. Si no cambiamos, en dos meses nos vamos a fundir”, advirtió Behmetiuk, subrayando que la situación no es sostenible sin una verdadera conciencia colectiva y un cambio en la política de precios.

Este lunes por la tarde, los productores yerbateros provinciales se reunirán nuevamente en la localidad de Andresito para continuar con sus reclamos por un precio justo para la yerba.

Fuente: MisionesCuatro