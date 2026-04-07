El Gobierno prohíbe el acceso a Casa Rosada y Diputados de acreditados de medios que publicaron notas de la supuesta campaña rusa contra Milei

El gobierno de Javier Milei decidió este lunes prohibir el ingreso a Casa Rosada a un grupo de periodistas, acusando a los medios para los cuales trabajan de estar involucrados en una supuesta campaña de desinformación rusa dirigida a desacreditar al gobierno libertario.

“No se les quitó la acreditación. Se suspendió el acceso mediante la huella digital de manera preventiva, hasta esclarecer los hechos”, afirmó una fuente oficial a Clarín. Otra fuente de Casa Rosada precisó que se trata de “una medida temporal” y que mañana se convocará a los responsables de los medios para analizar cada caso en particular.

Entre los periodistas a quienes se les negó el acceso este lunes se encuentran Liliana Franco (Ámbito Financiero), Jonatan Heguier (El Destape), Tatiana Scorciapino (Tiempo Argentino) y Fabián Waldman (La Patriada), entre otros.

Liliana Franco expresó en su cuenta de la red social X (exTwitter): “A pesar de los años que tengo como acreditada en la Rosada, de ahora en más no podré ingresar”. Con tono irónico, agregó: “No conozco ningún ruso, ni siquiera viajé a Rusia”.

Por su parte, Javier Slucki, periodista de El Destape, relató: “Llegué a la Casa Rosada como hago casi todos los días para cubrir los acontecimientos, pero esta vez el agente de ingreso me informó que mi huella estaba inhabilitada”.

Jonathan Heguier, también de El Destape, tampoco podrá acceder a Casa Rosada. Heguier protagonizó un altercado en la última conferencia de prensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuando le consultó sobre su declaración jurada de bienes y un viaje en avión privado a Punta del Este junto a su amigo Marcelo Grandio, periodista y productor de la TV Pública. “Apenas sos un periodista, no sos un juez”, respondió Adorni hace dos semanas. Agregó: “Mis decisiones de gasto no las voy a discutir con vos, porque vos no sos juez”.

Fabián Waldman, de FM La Patriada, otro de los periodistas impedidos de ingresar, ha tenido varias discusiones con Adorni en conferencias de prensa. Waldman calificó la medida como “una maniobra absolutamente fuera de lugar, porque no hay nada que pruebe nada. Es todo sin ninguna evidencia. Esperamos que mañana se resuelva.”

Además, la Cámara de Diputados prohibió el ingreso a periodistas acreditados de medios presuntamente vinculados a la campaña de desinformación rusa, entre ellos La Patriada, El Destape, Gritos del Sur y A24.

En respuesta, las autoridades del Círculo de Periodistas Parlamentarios se reunieron este lunes en el Congreso con un representante del presidente de la Cámara, Martín Menem. Durante el encuentro, plantearon especialmente la situación de Federico Pokorowski, acreditado por El Destape y socio de la entidad, y resaltaron la “necesidad de encontrar una solución urgente que le permita cumplir con las coberturas previstas en los próximos días”.

### La campaña de desinformación rusa en Argentina

Un grupo de inteligencia ruso identificado como “La Compañía”, vinculado al gobierno de Vladimir Putin, llevó a cabo en 2024 una masiva campaña de desinformación en Argentina, con el gobierno de Javier Milei como uno de sus blancos principales. Según la investigación, habrían pagado 283.000 dólares por la publicación de 250 notas en 23 medios digitales argentinos, con el objetivo de desprestigiar al mandatario libertario.

El hallazgo surge de una pesquisa realizada por un consorcio internacional de periodistas, basada en la filtración de un informe de inteligencia ruso que reveló la operatoria. La investigación fue liderada por Santiago O’Donnell, Diana Cariboni y Sofía Álvarez Jurado.

El informe detalla que la campaña comenzó en abril de 2024 y se extendió por al menos seis meses. No solo involucró a medios digitales, sino también pagó a influencers de redes sociales y a hinchas del club Huracán para que exhibieran una pancarta en un partido de la Copa Argentina. En ella, la bandera de Ucrania aparecía tachada con el mensaje “Sí al fútbol, no a la guerra”.

El objetivo de la campaña era desacreditar al gobierno de Milei en un contexto en que Argentina orientaba su apoyo a Ucrania en la guerra con Rusia. Entre las acciones también figuran pasacalles y pintadas contra el respaldo oficial a la resistencia ucraniana.

El informe de inteligencia fue compartido por el medio africano The Continent a un consorcio de investigación integrado por openDemocracy (Reino Unido), Dossier Center e iStories (Rusia), All Eyes on Wagner y Forbidden Stories (Francia) y Filtraleaks (Argentina).

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó este lunes su preocupación por la difusión de esta información, observando que, de confirmarse, se trataría de “una maniobra inaceptable de injerencia externa y un intento de manipular el debate público bajo la fachada de producción de información profesional”.

ADEPA advirtió que este tipo de campañas, que calificó como “ilegítimas”, distorsionan el sentido del trabajo periodístico y pueden afectar la confianza pública en los medios. Por ello, consideró prudente evitar generalizaciones que impliquen cuestionamientos genéricos al ejercicio del periodismo.

Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) alertó sobre la “gravedad institucional” que representan los discursos de odio contra periodistas difundidos por el presidente Milei en los últimos días, a partir del informe sobre desinformación rusa.

El monitoreo de libertad de